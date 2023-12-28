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假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷

記者張庭瑜／洛杉磯報導
常見的詐騙手法之一以Costco名義發送的電子郵件詐騙，詐騙者利用假冒的促銷活動或獨家優惠，試圖誘騙收件者透露個人信息。（好市多官網截圖）
常見的詐騙手法之一以Costco名義發送的電子郵件詐騙，詐騙者利用假冒的促銷活動或獨家優惠，試圖誘騙收件者透露個人信息。（好市多官網截圖）

洛杉磯居民楊小姐近期就差點成為受害者，詐騙者多次以好市多（Costco）真實客服電話聯繫她，鑑於詐騙案例不斷增加，好市多官方網站更列出了多種可能的詐騙手法，提醒民眾警惕。

面對詐騙者多次利用其品牌進行詐騙活動，好市多在其官方網站上列出了一系列常見的詐騙...
面對詐騙者多次利用其品牌進行詐騙活動，好市多在其官方網站上列出了一系列常見的詐騙手法，希望藉此提高對此類欺詐行為的警覺性。（好市多官網截圖）

詐騙集團冒充好市多官方客服，使用該公司真實的客服電話號碼800-955-2292，聲稱將開設中文服務熱線，讓平日一直對電話詐騙保持高度警覺的楊小姐險些受騙。詐騙者不僅詢問她對好市多增設中文服務的看法，還假裝關心她的網購體驗。

由於詐騙者能準確稱呼她的名字並知道她是好市多會員，楊小姐一度認為對方是真正的好市多客服。然而，當詐騙者開始詢問她從未留下的負面網購評論時，她才意識不對勁。因該詐騙集團使用好市多的官方客服電話，讓楊小姐在查詢該號碼後發現它確實屬於好市多，這也進一步降低了她的戒心。當她意識到這是詐騙行為，便迅速掛斷通話。在她回撥該號碼時，接通的是真正的好市多官方客服，並全程以英文溝通。

楊小姐表示，在面對此類電話時，大家需要特別小心，避免透露任何個人資訊，尤其是當對方嘗試詢問詳細的個人或財務信息時。她也建議，接到來自不熟悉號碼的電話時，應先進行查證。而許多網友分享相似的經歷，指出他們也曾接到類似的電話，通常在對方開始詢問更隱私的信息時才察覺到不對勁。

鑑於詐騙案例不斷增加，好市多在其官方網站上列出了一系列常見的詐騙手法，包括假冒的詐騙網站、購物車通知、秋季贈品郵件、Facebook優惠、欺詐性調查文本、滿意度調查、Facebook帖子、獨家優惠調查、免費電視、獨家贈品、行政獎勵兌換、花旗獎勵直接存款騙局、兌換禮品卡、超商顧客抽獎活動、文字調查、美國郵政詐騙、信件調查、行政會員獎勵郵件等超過20種手法，並提醒公眾，面對詐騙手法，必須時刻保持警惕。

好市多 詐騙集團 美國郵政

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