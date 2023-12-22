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LAX機場展藝術 第7航廈增華人作品

記者張宏／洛杉磯報導
在第七航廈展出華裔藝術家Chenhung Chen的「夢中醒來」（Awake in the Dream）等系列作品。（LAX提供）
在第七航廈展出華裔藝術家Chenhung Chen的「夢中醒來」（Awake in the Dream）等系列作品。（LAX提供）

這個聖誕節旅客會在洛杉磯國際機場(LAX) 的第一航廈、第三和第七航廈及國際航廈發現九個嶄新的藝術裝置，十名藝術家創作這一系列鼓舞人心的藝術作品，透過雕塑、繪畫、攝影、壁畫和多媒體展示洛杉磯的活力，其中有一名華裔藝術家。

LAX藝術項目總監Sarah Cifarelli表示，LAX藝術計畫專注於展示南加藝術家作品，這些藝術家表達並放大本地創造力。機場最新裝置作品有力體現這些藝術家如何透過色彩、形式、技術和意想不到的材料進行實驗，從而提出有關地點、社區和性格的想法。通過LAX旅行的旅客能通過機場內世界級設施開始或進一步探索洛杉磯的藝術場景。

九件裝置中的五件是作為LAX藝術計畫委託製作的壁畫，藝術家們設計壁畫來歡迎國際和國內客人來到LAX。這些易於理解且鼓舞人心的藝術品作為航廈的視覺標記，創造出誘人且難忘的旅客體驗。

洛杉磯國際機場(LAX)在第一航廈、第三和第七航廈及國際航廈增添九個嶄新的藝術裝...
洛杉磯國際機場(LAX)在第一航廈、第三和第七航廈及國際航廈增添九個嶄新的藝術裝置。（LAX提供）

這些藝術家中不乏亞裔藝術家，除一名越南裔藝術家，在第七航廈展出華裔藝術家Chenhung Chen的「夢中醒來」（Awake in the Dream）等系列作品，展覽至明年夏天。她透過混合媒材繪畫和現成材料製成的雕塑作品來探索自然現象和建築環境。藝術家從生活在大都市的經歷中汲取靈感，她相信大自然的目的不僅僅是娛樂或啟發人類，而是由人類來發現它。

其作品呈現出哲學概念、美學視野、物質性和工藝的融合。在其雕塑作品中，利用電線編織、捆綁和鉤編來展示「氣」的概念。「釘書畫」則使用日常工具來表達運動、重複和線性。雖然裝訂行為通常具有現實目的，但藝術家通過重複裝訂動作幾乎形成一種冥想。 藝術家希望在日常與材料和自然互動中尋找詩意本質。

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