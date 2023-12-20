我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

核桃谷聯合學區蘇珊初中總統義工獎 90生獲表揚

記者楊青／核桃市報導
核桃谷聯合學區蘇珊初中聖誕節前夕舉辦總統義工頒獎典禮，90位華洋學生獲獎。（圖：蘇珊初中華裔家長會提供）
核桃谷聯合學區蘇珊初中聖誕節前夕舉辦總統義工頒獎典禮，90位華洋學生獲獎。（圖：蘇珊初中華裔家長會提供）

核桃谷聯合學區蘇珊初中（Suzanne Middle School）聖誕節前夕舉辦總統義工頒獎典禮，90位華洋學生義工志願者收到感謝狀，同時獲得白宮總統義工金、銀、銅獎鼓勵，家長和老師與有榮焉。

蘇珊初中大禮堂13日下午座無虛席。獲獎的90位義工學生分別登台領獎。2023年也是該校義工學生獲獎最多的一年，其中7人獲銅獎，兩人銀獎，15人獲得金獎。此外2位義工時數最高的高中生和2位初中生分別獲得特別榮譽獎；3位義工家長獲得最突出家長志工獎；還有軟體開發義工組獲得最佳團體獎，團隊教練也獲得最佳教練獎。

蘇珊初中校長和副校長，核桃谷聯合學區佟儀和Helen以及Layla等三位教委，學區顧問官慧珍等向獲獎學生頒獎。核桃市蘇珊初中華裔家長會長胡在華（Daniel Hu）感謝學生義工們對社區事務和服務人群的熱情參與和奉獻，也感謝家長和學校對義工學生的支持和鼓勵。他期待孩子們在新學年能一如既往地繼續努力為社區服務，幫助他人的同時也成就自己。

在與核桃谷水局合作的的陽光項目中，蘇珊初中華裔家長會組織學生義工義務為核桃谷水局使用者安裝漏水檢測裝置Flume，並積極參與節水和環保宣傳活動，這些努力得到了大洛杉磯地區政府的獎勵和認可，先後得到48家英文媒體的報導。

核桃 學區 華裔

上一則

張青會計師 談2024報稅注意事項/協會活動

下一則

宏韻伴唱音響 超高清點歌機 聖誕促銷

延伸閱讀

科州禁止川普參加2024年總統初選 川營：將提上訴

科州禁止川普參加2024年總統初選 川營：將提上訴
華人義工領養暮年犬 無悔照顧

華人義工領養暮年犬 無悔照顧
娛樂／蘇珊莎蘭登 不畏人言敢做自己

娛樂／蘇珊莎蘭登 不畏人言敢做自己
新州6學區更新設施案 3通過3否決

新州6學區更新設施案 3通過3否決
93歲巴菲特透露交棒端倪？致函股東「有合適CEO可接替我」

93歲巴菲特透露交棒端倪？致函股東「有合適CEO可接替我」
人生的兩座山峰

人生的兩座山峰

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08
南加華人受邀參加Cybertruck交付典禮。（Joy提供）

參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

2023-12-12 19:39

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單