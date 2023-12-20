核桃谷聯合學區蘇珊初中總統義工獎 90生獲表揚

核桃谷聯合學區蘇珊初中聖誕節前夕舉辦總統義工頒獎典禮，90位華洋學生獲獎。（圖：蘇珊初中華裔家長會提供）

核桃 谷聯合學區 蘇珊初中（Suzanne Middle School）聖誕節前夕舉辦總統義工頒獎典禮，90位華洋學生義工志願者收到感謝狀，同時獲得白宮總統義工金、銀、銅獎鼓勵，家長和老師與有榮焉。

蘇珊初中大禮堂13日下午座無虛席。獲獎的90位義工學生分別登台領獎。2023年也是該校義工學生獲獎最多的一年，其中7人獲銅獎，兩人銀獎，15人獲得金獎。此外2位義工時數最高的高中生和2位初中生分別獲得特別榮譽獎；3位義工家長獲得最突出家長志工獎；還有軟體開發義工組獲得最佳團體獎，團隊教練也獲得最佳教練獎。

蘇珊初中校長和副校長，核桃谷聯合學區佟儀和Helen以及Layla等三位教委，學區顧問官慧珍等向獲獎學生頒獎。核桃市蘇珊初中華裔 家長會長胡在華（Daniel Hu）感謝學生義工們對社區事務和服務人群的熱情參與和奉獻，也感謝家長和學校對義工學生的支持和鼓勵。他期待孩子們在新學年能一如既往地繼續努力為社區服務，幫助他人的同時也成就自己。

在與核桃谷水局合作的的陽光項目中，蘇珊初中華裔家長會組織學生義工義務為核桃谷水局使用者安裝漏水檢測裝置Flume，並積極參與節水和環保宣傳活動，這些努力得到了大洛杉磯地區政府的獎勵和認可，先後得到48家英文媒體的報導。