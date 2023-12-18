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認識茶文化 學者追溯古老傳統帶來新體驗

記者張庭瑜/洛杉磯報導
全體學員在講座結束時留下合影。（記者張庭瑜/攝影）
全體學員在講座結束時留下合影。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯僑教中心16、17日舉辦台灣茶文化與藝術講座，由洛加大（UCLA）訪問學者暨兼助理教授高幼蘋主講，吸引許多民眾參與。這次活動除增進對茶文化理解，也為年輕人帶來對古老傳統的新認識。

高幼蘋在講座中首先探討了茶的起源，追溯到傳說中的神農氏時代。她提到，傳說神農氏在嚐百草、尋找治療瘟疫的方法時，發現了茶的醫療價值。

隨後高幼蘋詳細介紹「 茶經 」，這是第一部關於茶的書籍，由唐代陸羽撰寫。這本書詳盡地記錄了茶的種植、採摘、製作過程，以及品茶的藝術等。高幼蘋表示，唐代及宋代對茶藝很講究，宋人以長指甲採摘茶葉，不能用指腹觸之，以保持茶葉的高品質，宋徽宗時期，對茶的高要求促進了茶文化的發展，使當時的茶藝達到了一個巔峰。

接著，高幼蘋深入探討了唐代和宋代的茶製作技術及藝術審美。在唐代，人們主要通過煮茶或煎茶的方式來飲用，對於煎茶的沸點、泡沫皆有講究。到了宋代，出現獨特的「點茶」飲用方式，並發展出特有的「鬥茶」文化。進入明代，明太祖朱元璋下令廢除製作耗時費工的團茶，現今所熟悉的「泡茶」方式因而開始流行，一直延續至今。

講座探討了茶的種類與製作過程。會中介紹了茶的六大類，包括綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶及黑茶，並強調了發酵程度如何影響茶葉與空氣接觸後，對其風味和健康效益的重要性。

台灣在茶葉生產上有卓越表現，高幼蘋展示了多種台灣特有的茶種。如桂花烏龍、日月潭紅玉、金萱茶等，並詳細介紹了每種茶的發酵程度及其特色。會中還對茶葉的品質評估方法進行解說，諸如口感、回甘等，並和與會者討論了茶與咖啡在口感上的異同。

會上還講解茶具的使用方法，強調茶具在沖泡過程中的重要性，並介紹了茶匙、茶夾、茶針、茶則等不同工具的用途，特別是在處理茶餅時的實用技巧。

高幼蘋表示，希望通過介紹歷史古畫、茶具、詩詞等，可以讓聽眾深入了解茶的發展歷程及其在當代的變化。她期盼藉由講座中平易近人、和參與者互動的表達方式，讓不同年齡層的人更深入地認識茶文化。她特別提到當今社會中手搖飲料的流行，使得人們對茶的認識有所不同，因此希望通過這種學術交流，讓大家重新發現茶文化的傳統價值的可貴。

講解完畢後，所有學員齊聚一處，一同參與實踐泡茶的體驗活動。（記者張庭瑜/攝影）
講解完畢後，所有學員齊聚一處，一同參與實踐泡茶的體驗活動。（記者張庭瑜/攝影）
高幼蘋在講座中深入講解了茶的歷史、品種、製作工藝及在中華文化中的重要地位。（記者...
高幼蘋在講座中深入講解了茶的歷史、品種、製作工藝及在中華文化中的重要地位。（記者張庭瑜/攝影）

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