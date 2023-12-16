巴沙迪那新增2公寓建案 部分保留給低收入戶

N. Marengo Avenue 810號目前空置現有樹木。（谷歌地圖)

位於N. Marengo Avenue 810號的項目規劃圖。（取自City of Pasadena) 巴沙迪那市（Pasadena）規畫設計委員會（design commission）近日將審議兩個公寓住宅建案，包括位於N. Marengo Avenue 810號的32單元多戶住宅區，以及位於555 N. Mentor Avenue的42戶公寓樓項目，兩個建案的部分單元都將為低收入 家庭預留。

根據巴沙迪那設計委員會最新議程上的一項內容，位於Fair Grove的一處長期空置的房產正準備進行住房重建。擬議的開發案位於N. Marengo Avenue810號，該項目於2020年通過了設計委員會的初步審查，為27套多戶住宅項目。規劃部門表示，已經進行了一些調整，包括將擬議的單位增加到32個，其中4個將分配給極低收入家庭。

該項目地盤橫跨兩塊土地，總面積達2萬8029平方呎，目前空置現有樹木，其中部分樹木受到「樹木保護條例」的保護。 該場地周圍的社區具有多種建築風格和建築高度，反映了舊建築和當代建築之間的過渡特徵。

計劃顯示，這座三層樓、32個單元的多戶住宅區將設有地下停車場，一份工作人員報告中寫道：「擬議的場地設計包括一個中央主建築量體，被底層南北向的內部庭院一分為二，配有水景、座位和花盆，部分被上面的建築面積覆蓋。該建築面向東西向，在場地南側設有一個主花園，中心是一棵受保護的大型成熟橡樹，在北、東、西各有次花園。」

在與其他城市部門和社區利益相關者協商後，規劃部門列出了一些具體的批准條件，例如對臨街單元入口的修改、立面的銜接以及從北Marengo大道進入場地的視覺滲透性的考慮。該項目正在接受概念設計審查，並將在稍後接受最終審查。

在巴沙迪那A線Lake Station以北不遠的地方，另一個新三層42單元多戶住宅開發案正在提交給設計委員會進行初步諮詢。該項目由位於555 N. Mentor Avenue的三塊地組成，要求建造一座新的三層大樓，內有42 套一居室和兩居室公寓，面積從777 平方呎到1140 平方呎不等，停車場可停放66輛車。