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巴沙迪那新增2公寓建案 部分保留給低收入戶

記者朱敏梓/巴沙迪那報導
N. Marengo Avenue 810號目前空置現有樹木。（谷歌地圖)
N. Marengo Avenue 810號目前空置現有樹木。（谷歌地圖)

位於N. Marengo Avenue 810號的項目規劃圖。（取自City o...
位於N. Marengo Avenue 810號的項目規劃圖。（取自City of Pasadena)
巴沙迪那市（Pasadena）規畫設計委員會（design commission）近日將審議兩個公寓住宅建案，包括位於N. Marengo Avenue 810號的32單元多戶住宅區，以及位於555 N. Mentor Avenue的42戶公寓樓項目，兩個建案的部分單元都將為低收入家庭預留。

根據巴沙迪那設計委員會最新議程上的一項內容，位於Fair Grove的一處長期空置的房產正準備進行住房重建。擬議的開發案位於N. Marengo Avenue810號，該項目於2020年通過了設計委員會的初步審查，為27套多戶住宅項目。規劃部門表示，已經進行了一些調整，包括將擬議的單位增加到32個，其中4個將分配給極低收入家庭。

該項目地盤橫跨兩塊土地，總面積達2萬8029平方呎，目前空置現有樹木，其中部分樹木受到「樹木保護條例」的保護。 該場地周圍的社區具有多種建築風格和建築高度，反映了舊建築和當代建築之間的過渡特徵。

計劃顯示，這座三層樓、32個單元的多戶住宅區將設有地下停車場，一份工作人員報告中寫道：「擬議的場地設計包括一個中央主建築量體，被底層南北向的內部庭院一分為二，配有水景、座位和花盆，部分被上面的建築面積覆蓋。該建築面向東西向，在場地南側設有一個主花園，中心是一棵受保護的大型成熟橡樹，在北、東、西各有次花園。」

在與其他城市部門和社區利益相關者協商後，規劃部門列出了一些具體的批准條件，例如對臨街單元入口的修改、立面的銜接以及從北Marengo大道進入場地的視覺滲透性的考慮。該項目正在接受概念設計審查，並將在稍後接受最終審查。

在巴沙迪那A線Lake Station以北不遠的地方，另一個新三層42單元多戶住宅開發案正在提交給設計委員會進行初步諮詢。該項目由位於555 N. Mentor Avenue的三塊地組成，要求建造一座新的三層大樓，內有42 套一居室和兩居室公寓，面積從777 平方呎到1140 平方呎不等，停車場可停放66輛車。

根據描述，這棟住宅採用現代風格設計，以獨特的內部庭院為主花園，可直接通往每個住宅，計劃還將建造健身房、娛樂室和公共工作區。「總的來說，這座建築由一系列調製平面和體積框架組成，喚起了垂直性和水平性，」工作人員報告中寫道：「透過大型門窗系統，大型開窗裝飾了立面。沿著北Mentor大道，街道牆被打破，為庭院花園提供了一個突出的景觀走廊，同時將街道層面的建築規模縮小為兩個建築體量。」

該建案擬打造42單元多戶住宅區。（City of Pasadena)
該建案擬打造42單元多戶住宅區。（City of Pasadena)

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