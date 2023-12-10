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南韓知名鋼琴家趙成珍 迪士尼音樂廳演奏舒曼

記者張宏/洛杉磯報導
洛杉磯愛樂樂團（La Phil）邀請當今最著名的指揮家之一的祖賓·梅塔 和韓國首位獲得蕭邦國際鋼琴比賽冠軍的鋼琴家趙成珍於12月7日至10日在迪士尼音樂廳演出。（La Phil提供）
洛杉磯愛樂樂團（La Phil）邀請當今最著名的指揮家之一的祖賓·梅塔 和韓國首位獲得蕭邦國際鋼琴比賽冠軍的鋼琴家趙成珍於12月7日至10日在迪士尼音樂廳演出。（La Phil提供）

洛杉磯愛樂樂團（La Phil）邀請南韓首位獲得蕭邦國際鋼琴比賽冠軍的鋼琴家趙成珍（Seong Jin Cho），於12月7日至10日在迪士尼音樂廳演奏舒曼鋼琴協奏曲，展示其浪漫一面。

今年29歲的趙成珍是第17屆蕭邦國際鋼琴比賽冠軍得主，也是南韓首次拿下蕭賽冠軍的鋼琴家。華爾街日報曾評價他，年紀輕輕已然是一位鋼琴大師，他展現深刻音樂色彩和非凡技巧，流露出震懾人心的氣勢。他的音樂不止步於蕭邦，不斷挑戰自我，得到蕭邦金獎後，他努力提升音樂的純粹性，把曲譜細節作到最完美，沒有噱頭和炫技。舒曼A小調鋼琴協奏曲是其浪漫時期十分重要的鋼琴協奏曲之一，愛是舒曼音樂世界的永恆主題，他與克拉拉的愛情經驗是其創作的重要的靈感來源。

演出詳情可登錄La Phil網站https://www.laphil.com/events/performances/2419/2023-12-07/mehta-mahler-and-seong-jin-cho?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=seong-jin%20cho&utm_campaign={campaign}&gad_source=1&dclid=CJi7ibH2-4IDFZccRAgd7d4JMQ

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