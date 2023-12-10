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新北校長團 訪阿罕布拉學區

記者子為／聖蓋博市報導
校長團在William Northrup小學門口合影留念。（記者子為／攝影）
校長團在William Northrup小學門口合影留念。（記者子為／攝影）

12月8日，新北市美國加州科技及雙語教育參訪團來到阿罕布拉學區（Alhambra Unified School District），參觀了具備雙語沈浸教學特色的William Northrup小學和亞裔學生高達60%的聖蓋博高中。

來自新北市的校長團和阿罕布拉學區代表、教職員、家長和學生等進行了深入交流，共同探討辦校、教學的理念和方法。

8日清早，在經文處教育組和阿罕布拉學區負責人組織下，新北市校長團來到William Northrup小學，在校長Lindsay Gilbert和學生講解員的帶領下，參觀了從幼兒園到六年級的多個沈浸式英文和華語教學課堂。每個課堂上的老師和學生都熱情歡迎校長團的到來，介紹他們正在學習的內容，校長團也積極和學生進行交流。

在參觀課堂的間隙，校長團不斷與學校和學區的教職員代表進行溝通，交流兩地的上下課時間、教材選擇等。William Northrup小學的副校長Jody He一直陪伴校長團參觀，並解答疑問。她表示，新北市校長們最關心的還是華語課程的招生和教學，比如上課時間、師資配備、教材挑選、如何培訓等。

結束了小學參觀後，校長團一行來到了聖蓋博高中，校長Debora Stone熱情接待並引導參觀。Stone校長表示，該高中有60%的亞裔，且構成非常多元。有的學生其實剛來到美國，英語還不夠流利，學校也會盡力支持他們的英語學習。

校長團在聖蓋博高中主要參觀了幾個英語學習課堂和科學課堂，也與學生和教職員充分交流。永和國民中學校長陳玉芬指出，她發現聖蓋博中學有華人學生才來到美國和入學不久，學校會因材施教，提供很多資源幫助英語初學者。加州和台灣的學英文環境不一樣，台灣講究背誦和記憶，而加州這邊更注重聽、說、和閱讀。

丹鳳高級中學曾慧媚校長指出，此次來加州參訪的行程共有九天，剛結束在舊金山的行程就來到洛杉磯。在參觀過程中，曾慧媚的一大感受是，加州學校的家長和學生積極參與學校建設。她指出，在William Northrup小學參觀的所有課堂裡，老師教學都很活潑，學生們也非常自律，講究規矩秩序，能看出是基於平日的訓練。不過，她也表示，因為台灣學校每個班級人數較多，許多加州的教學方法難以照搬，但還是會積極推動英語雙語教學。

新埔國民中學校長郭月秀指出，因為自己同時是新北市英語輔導班召集人，本次交流更著重在雙語教學方面，她希望未來能促成更多交流和交換項目，讓台灣學生有機會來美國體驗學習，反之亦然。

經文處教育組組長李政翰表示，此次從新北市前來參訪的共有11位校長，其任職學校為國中或高中，主要訪問目的是想參觀和學習加州K12雙語教育和科技教育的方法。他指出，台灣政府計劃在2030年前實現全面雙語教育的目標，此次新北校長團前來交流也是為了促進更多合作。

校長團在William Northrup小學參觀多個雙語沈浸教學課堂。（記者子為...
校長團在William Northrup小學參觀多個雙語沈浸教學課堂。（記者子為／攝影）
阿罕布拉學區學監Denise Jaramillo為校長團送上證書和禮物，Lind...
阿罕布拉學區學監Denise Jaramillo為校長團送上證書和禮物，Lindsay Gilbert校長和Debora Stone校長也一同合影留念。（記者子為／攝影）
新北市美國加州科技及雙語教育參訪團來到阿罕布拉學區的聖蓋博高中交流。（記者子為／...
新北市美國加州科技及雙語教育參訪團來到阿罕布拉學區的聖蓋博高中交流。（記者子為／攝影）

加州 聖蓋博 學區

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