新北校長團 訪阿罕布拉學區

校長團在William Northrup小學門口合影留念。（記者子為／攝影）

12月8日，新北市美國加州 科技及雙語教育參訪團來到阿罕布拉學區 （Alhambra Unified School District），參觀了具備雙語沈浸教學特色的William Northrup小學和亞裔學生高達60%的聖蓋博 高中。

來自新北市的校長團和阿罕布拉學區代表、教職員、家長和學生等進行了深入交流，共同探討辦校、教學的理念和方法。

8日清早，在經文處教育組和阿罕布拉學區負責人組織下，新北市校長團來到William Northrup小學，在校長Lindsay Gilbert和學生講解員的帶領下，參觀了從幼兒園到六年級的多個沈浸式英文和華語教學課堂。每個課堂上的老師和學生都熱情歡迎校長團的到來，介紹他們正在學習的內容，校長團也積極和學生進行交流。

在參觀課堂的間隙，校長團不斷與學校和學區的教職員代表進行溝通，交流兩地的上下課時間、教材選擇等。William Northrup小學的副校長Jody He一直陪伴校長團參觀，並解答疑問。她表示，新北市校長們最關心的還是華語課程的招生和教學，比如上課時間、師資配備、教材挑選、如何培訓等。

結束了小學參觀後，校長團一行來到了聖蓋博高中，校長Debora Stone熱情接待並引導參觀。Stone校長表示，該高中有60%的亞裔，且構成非常多元。有的學生其實剛來到美國，英語還不夠流利，學校也會盡力支持他們的英語學習。

校長團在聖蓋博高中主要參觀了幾個英語學習課堂和科學課堂，也與學生和教職員充分交流。永和國民中學校長陳玉芬指出，她發現聖蓋博中學有華人學生才來到美國和入學不久，學校會因材施教，提供很多資源幫助英語初學者。加州和台灣的學英文環境不一樣，台灣講究背誦和記憶，而加州這邊更注重聽、說、和閱讀。

丹鳳高級中學曾慧媚校長指出，此次來加州參訪的行程共有九天，剛結束在舊金山的行程就來到洛杉磯。在參觀過程中，曾慧媚的一大感受是，加州學校的家長和學生積極參與學校建設。她指出，在William Northrup小學參觀的所有課堂裡，老師教學都很活潑，學生們也非常自律，講究規矩秩序，能看出是基於平日的訓練。不過，她也表示，因為台灣學校每個班級人數較多，許多加州的教學方法難以照搬，但還是會積極推動英語雙語教學。

新埔國民中學校長郭月秀指出，因為自己同時是新北市英語輔導班召集人，本次交流更著重在雙語教學方面，她希望未來能促成更多交流和交換項目，讓台灣學生有機會來美國體驗學習，反之亦然。