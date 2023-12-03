湖南到洛城 22歲走線學成長

小橘從自己社媒上翻出來的「走線」旅行記錄。（受訪人提供）

22歲這一年，本來應該在大學讀書，但走線 人小橘卻隻身從中國湖南的一個小縣城，來到了美國洛杉磯 。 這一段旅程絕非尋常，小橘經歷許多看透「人性」之事，也學會了他的生存法則。小橘說：「人與人關係的本質是交換，哪裡都一樣。」

小橘從小被父母拋棄，跟著奶奶長大，國中畢業後就進入社會了。 曾在建築工地操作塔吊的他，收入很好，一個月可以賺8000多人民幣（約1100美元），月月都有結餘。 但今年2月，想要看看外面世界的他放棄了中國的生活，從香港飛抵厄瓜多爾（Ecuador），開啟南美洲穿越之旅，目的地是美國。

靠藏錢躲黑警打劫

南美之旅的第一站，小橘就遇上了「黑警」。 按小橘的定義，「黑警，就是在光天化日下搶劫的真警察。」一路上，這樣的警察他遇到了八、九次，都穿著警服，他們攔下「走線團」的巴士 ，挨個搜刮。 小橘沒有被搶走所有的錢，因為他出發前做了很多有關藏錢的「功課」。

小橘說，整個旅途中，最危險的路程是從哥倫比亞的內科克利（Necoclí）到巴拿馬之間的一段，因為需要搭兩次「飛艇」。 「一艘很小的快艇 上被塞滿40到50人。晚上的海浪很大，船被打入空中幾米高，海水一直往衣服裡灌。」小橘聽說，在他們這艘船出海的前一天，就有一艘「快艇」被海浪打翻，船上的走線人生死未卜。

旅途中，小橘子遇到了兩對夫妻，他們帶著年幼的孩子一起「走線」。 雨林危險也很難走，小橘在很多段路程中主動幫他們抱孩子。 小橘說：「我想幫他們，只是因為我期待他們在我需要的時候也會幫我。出門走上這條路，需要有人照應，我覺得如果我什麼都不做，什麼都不懂， 別人不會覺得我有價值。人與人關係的本質是交換，哪裡都一樣。」

但旅程中，「我的護照、銀行卡都丟了，手機照片也全部刪掉，重要的東西一個也不剩。」小橘回憶。

兩個多月後，小橘終於來到美墨邊境。 在蛇頭安排下，他從邊境墻的一個缺口走進美國，而巡警就在對面等著接他。 小橘曾想像過很多次這個場景，但真的到這一刻，感受到的卻是巨大的壓抑和孤獨，他很失落。

被好友騙深感失落

來到洛杉磯丁胖子廣場後，小橘認識一位來自西安的朋友，今年30歲。身在異鄉，兩人很快就成為最好的朋友，他們一起吃飯、租住同一個家庭旅館 。 直到有一天，這位朋友跟小橘說，他需要資金周轉。

小橘信任他，借給他3000美元，這不是一個小數目，然而之後很快，這位朋友就消失了。 小橘說：「這件事我難受了很久，我感覺自己特別蠢。我明明知道社會很現實，但這麼低級的錯誤我為什麼還會犯。」

雖然年輕力壯，但小橘找工作並不順利。 社群媒體上宣揚的美國「遍地黃金」，他一粒也沒撿著。 丁胖子廣場上每天人來人往，可像他這樣的「無工卡新人」，可以幹的活非常少。 找來找去，只有洗盤子的工作，唯一不同的只是洗盤子的地方。 這種工作一個月3000美元左右，每天工作12小時。 上個月，小橘子在舊金山洗盤子。

小橘不怕辛苦，從小爸媽就不在，他一直靠自己過活。 但來美國後，他很受不了部分餐館裡的「前輩」，他們倚仗自己早來幾年，利用經驗和信息上的優勢欺負新人，髒活累活都是小橘幹，說話也很難聽。 小橘曾試圖跟他們爭執，結果是餐廳老闆以擾亂工作秩序為由，將小橘開除。

當然，來美國的這幾個月裡，小橘也遇過一些好人。 有一位大姐，在丁胖子廣場給小橘捐了衣服和日用品，之後還請小橘吃飯。 「有一天，大姐送我一套剪刀，讓我試試學習理髮，她說剪頭髮在美國賺得多。」

還有一位70多歲的老移民，曾領著他坐了好幾站公交車，帶著小橘找學英語的學校。 老先生對小橘說：「你還年輕，記得一定要學語言，多學習，最好能先上學。」

想上學得先活下來

可是剛被「朋友」騙走3000美元的小橘，想活下來，必須得先上班，根本沒有辦法先上學。