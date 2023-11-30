感恩假期 洛警逮11名竊盜犯

第二批嫌犯的贓物。（來源：洛杉磯市警局）

洛杉磯 市警局（LAPD）在包含感恩節假期的11月22日至25日間，共在佈線防盜行動中逮捕11名嫌犯，男女都有，年齡21歲至55歲，涉及的犯罪為竊盜、打砸搶，部分人已獲保釋。

洛市警局指出，這次收網行動的關鍵在於，派出便服員警與三個店家配合，一旦店員發現偷竊，就通知附近駐守的便服員警，在歹徒離開前或剛離開時就加以制伏，然後再由制服員警完成正式逮捕程序。

第一起案件發生在11月22日好萊塢 的Sunset Boulevard 5500街區，第二起在黑色星期五 當天瓦茨區（Watts）South Alameda Street 9800街區，第三起則在25日休曼橡林（Sherman Oaks）Riverside Drive的14000街區，不過沒有逮捕嫌犯。

警方呼籲，民眾如有線索，可以打給「組織零售犯罪特別團隊」（Organized Retail Crime Task Force）的幹員Juan Campos，電話為213-486-6958。非上班時間也可打到1-877-527-3247。另外，也可利用L.A. Crime Stoppers的網頁或專線1-800-222-8477。

針對第二起案件，警方公布了細節與相關照片。當時先由兩名嫌犯進入購物，但卻打算不結帳就走人，雖然店員一度攔阻，但兩人卻出言恫嚇，店員心生畏懼不敢再攔，不過仍及時通知了便服員警，警員目擊兩人拿著贓物準備搭上接應的車時，出手將一夥人制伏，之後趕到的制服員警正式逮捕嫌犯。