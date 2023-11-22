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戈雅填補西班牙油畫空白 漢廷頓博物館29日開展

記者楊青/綜合報導
漢庭頓圖書館20日宣布，喜獲西班牙大師戈雅1807年創作的歷史肖像畫「《卡瓦列羅侯爵（José Antonio Caballero）」》，畫作將於11月29日展出。（漢庭頓圖書館提供）
漢庭頓圖書館20日宣布，喜獲西班牙大師戈雅1807年創作的歷史肖像畫「《卡瓦列羅侯爵（José Antonio Caballero）」》，畫作將於11月29日展出。（漢庭頓圖書館提供）

漢庭頓圖書館（Huntington Library）20日宣布，將西班牙畫家戈雅（Francisco Goya）創作的歷史肖像畫「卡瓦列羅侯爵（José Antonio Caballero）」列入館藏，填補該館多年來西班牙畫家油畫空缺。相關展覽將從11月29日開始，讓今年節日季的漢庭頓圖書館更有特色。

西班牙畫家戈雅，被視為最後的古典大師之一，其西班牙貴族肖像畫最為聞名，「卡瓦列羅侯爵」畫於1807年。畫中人物卡巴列羅出身於西班牙的小貴族家庭，他學習法律，並在皇家宮廷中取得成功的職業生涯，曾擔任四個部長職位。卡巴列羅的成就，包括說服西班牙國王推廣天花疫苗接種。當戈雅畫這幅肖像時，卡瓦列羅是西班牙王國國務卿。在這幅肖像中，卡瓦列羅穿著裝飾華麗的部長制服，坐在紅色扶手椅上，他的黑色外套和鮮紅色背心上都繡有大量的金色裝飾。卡瓦列羅直視觀眾，右手放在腰間，左手拿著文件，展示地位和力量。一條粉藍白相間的腰帶垂在他的胸前，別著查理三世大十字勳章。聖地亞哥騎士團騎士的亮白色徽章，則別在他的外套上。

該畫像的時間也是拿破崙1808年入侵西班牙前。戈雅之後的作品風格發生很大改變，繪畫作品著重描繪戰爭的恐怖，因此藝術界將「卡瓦列羅侯爵」視為戈雅的最後一幅宮廷人物肖像。漢庭頓圖書館多年來收藏戈雅的許多蝕刻版畫和雕刻作品，但「卡瓦列羅侯爵」則是該館收藏的第一幅西班牙畫家的油畫，為圖書館關於西班牙帝國的歷史資料做出補充。

這也是漢庭頓圖書館透過阿曼森基金會（The Ahmanson Foundation）的捐贈，獲得的第三幅傑作。漢庭頓圖書館主席Karen R. Lawrence對阿曼森基金會的捐贈表示感謝。

漢庭頓圖書館 查理三世 皇家

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