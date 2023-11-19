世說新聞／LA車展 各廠電動車爭奇鬥艷

全美最大的車展之一洛杉磯車展於11月17日震撼來襲（LA Auto Show）

全美最大的車展之一洛杉磯 車展（LA Auto Show）11月17日震撼來襲，這場汽車盛宴將在洛杉磯會展中心（LA Convention Center）持續到11月26日。今年車展的一大特色，是各廠商爭奇鬥艷推出其電動車車型。

作為年末的壓軸大戲，本次參展的所有汽車製造商都帶來了他們的最新款電車，更有多款概念車 型曝光未來科技潮流，不少品牌還單獨陳列了車輛零部件，充分彰顯底盤懸掛以及發動機等性能，給參觀者沉浸式體驗電氣化之旅，甚至能親自在獨具特色的電氣化賽道試駕尖端車型。

影音來源：世說新聞團隊製作

概念車型 未來科技曝光

行業專家引領民眾深入了解電車的駕駛特性、充電技術和購買獎勵政策等，充電廠商也開始逐步開發無線充電等新型技術。同時企業之間的合作為消費者提供便利，比如亞馬遜 和現代汽車共同合作，明年將可以透過亞馬遜購買現代汽車，省去了與車商之間的談價過程。

今年車展的另一大亮點是豐田Camry2025款的全球首秀，Camry在北美地區常被視為代步神車，因其綜合性能好、保值性高，銷量長居中型轎車榜首。根據產品專家Emerson的介紹，2025款將是Camry首次不再提供燃油款車型，只有混合動力版。這款車採用2.5升汽油引擎搭配電力驅動系統，為前輪驅動以及全時四輪驅動(AWD)兩種版本提供更多動力。Emerson指出，雖然經歷全面升級，但車價預計與之前相差不大。

除了能看到主流的汽車款式，基於電動車的潮流，包括房車、卡車、摩托也紛紛加入電動戰場，新潮流吸引了大批愛好者的眼球。展會還展示了數款豪華跑車以及收藏骨董車，對於汽車發燒友來說無疑是不可缺少的一部分。除此之外，美國街頭美食冠軍比賽首次加入車展，讓民眾在體驗車展的同時享受美食。

新車解鎖 體驗試駕樂趣

在包羅萬象的洛杉磯車展，除了欣賞各式各樣的新車，還能解鎖不少有趣的試駕體驗，包括電車、越野車、模擬遊戲車等。其中一項試駕體驗為福特越野車Bronco，其試駕車道包含陡坡、路障等設計，非常適合檢驗越野車性能。感興趣的參觀者需先排隊註冊，然後等待駕駛員將車開到出發點。坐上車後，駕駛員會邊駕駛邊進行專業的講解。

除了試駕，車展現場提供許多模擬駕駛體驗，堪比精彩的街機遊戲，讓參觀者欲罷不能。記者親自體驗了起亞EV6 GT的模擬駕駛，仿佛馳騁在賽車道上，雖然車技不佳，一路磕磕絆絆，但也樂趣無窮。