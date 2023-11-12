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陸知名作家訪洛 直奔張愛玲故居

記者子為/巴沙迪那報導
大陸知名青年作家蔣方舟在巴沙迪那學院舉辦講座探討「文學中的母女關係」（記者子為/攝影）
大陸知名青年作家蔣方舟在巴沙迪那學院舉辦講座探討「文學中的母女關係」（記者子為/攝影）

大陸知名青年作家蔣方舟日前到訪洛杉磯，在巴沙迪那學院（PCC）舉辦講座探討「文學中的母女關係」，並進行新書簽售會。現場約有近200名觀眾，蔣方舟以清晰的邏輯和文學性的語言進行坦誠生動的分享，活動由谷雨書苑主辦。

少年成名的蔣方舟，是首屆朱自清散文獎、第七屆人民文學獎等獎項得主，近日出版新書「主人公」，通過海量的文獻查證，描述20位文學大師的情感、思考、和生命歷程。該書的第二部分聚焦女作家，並探討不少女作家在生活和作品裡的母女關係。

蔣方舟首先提到英國女作家伍爾夫(Virginia Woolf)，她指出伍爾夫筆下的母親展現出沉默的重要性。蔣方舟也藉此延伸到社會對女性評價的苛刻，她表示，在錄製綜藝節目「圓桌派」時，她不管是多說話還是少說話，都會引來無數批評。

接著，蔣方舟提到知名作家張愛玲，她認為張愛玲和母親之間的關係，是一種在早年相互逃離、晚年相互靠近的模式，張愛玲對母親有過崇拜，但在失望之後變成恨。蔣方舟指出，張愛玲一身無後，很大程度基於她的母女關係。蔣方舟還分享，因為她非常喜歡張愛玲，所以來到洛杉磯後，立馬到洛加大（UCLA）附近參觀張愛玲晚年居住的公寓。

最後，蔣方舟犀利又幽默地剖析自己的母女關係，她分享到，母親因為和姥姥關係淡薄，且未能成功逃離原本的生活，在扶養蔣方舟的過程中，就希望能成為無話不談的親密母女，且期盼蔣方舟去到更廣闊的世界。也因此，母親對蔣方舟一直很嚴厲，並監督她進行寫作，年少成名的蔣方舟雖然看似光鮮亮麗，但生活非常辛苦，曾經要凌晨3時起床寫作到上午7時，然後再去上學。蔣方舟指出，在意識到生活不快樂後，她將抱怨撒在母親身上，想逃離母親。

當蔣方舟到北京學習工作後，她把母親接到北京一起生活，從那時起，她開始看見母親的窘迫，也意識到自己和母親之間權力關係的顛倒。在北京生活的日子裡，母親一度非常依附蔣方舟，也曾有過矛盾和想逃離的時刻，但最終母親通過進行剪紙藝術找回自我，蔣方舟也認為她們的母女關係變得平衡起來。

蔣方舟犀利又幽默地剖析了自己的母女關係（記者子為/攝影）
蔣方舟犀利又幽默地剖析了自己的母女關係（記者子為/攝影）

北京 洛杉磯 洛加大

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