車牌竊案 有上升趨勢

崔小姐近期車牌遭竊讓她感到錯愕。（崔小姐提供）

近日，洛杉磯 縣核桃 市華人社區發生一起車牌失竊事件，受害者崔小姐在一早準備開車上班時，驚訝地發現自己的車牌被偷。 而報案後警方向她證實，最近各區的車牌失竊都有上升，提醒民眾注意。

這起事件讓崔小姐感到非常驚愕，因為在仔細查看周邊並未發現其他車輛遭受竊盜。在震驚之餘，她決定立即返回家中，聯繫警方並在DMV 網上通報失竊。

警方在接到報案後迅速出動，詳細記錄了失竊的時間和地點，更表示，崔小姐迅速且正確的反應有助於案件的調查和處理。 隨後，並向崔小姐提供了一份臨時的車牌失竊報告。 這份報告包括所有關鍵訊息，確保崔小姐在等待新車牌期間，若有必要駕車時，可以向執法人員出示該報告作為臨時證明，並承諾一旦發現被竊車牌將立即通知崔小姐。

在進一步的溝通中，警方也向崔小姐表示，最近各區車牌失竊案件都有所上升，特別是韓系車輛似乎成為了盜賊的首選目標。 根據過往案例，小偷們傾向於夜間行動，選擇那些監視器難以覆蓋的死角進行犯罪活動。 為了防範此類事件，警方也提醒民眾加強車輛安全措施，並盡量避免在夜間將車輛停放在沒有監視的地點。

警方還建議，如果遇到車牌失竊情況，不要驚慌，應立即通報警方，並在第一時間向DMV報失，預防不法分子將被竊車牌用於非法活動。警方也會協助記錄情況。而現在，民眾無需親自前往DMV，只需在DMV網站上申請新車牌，提供被竊車牌號碼和VIN號碼即可完成申請。