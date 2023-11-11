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養老院度晚年 長者選擇多

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
幸福之星核桃谷養生村屬於「輔助生活公寓」，適合那些有自理能力但需要照顧的長者。（受訪者提供）
幸福之星核桃谷養生村屬於「輔助生活公寓」，適合那些有自理能力但需要照顧的長者。（受訪者提供）

隨著思想觀念和生活方式的變化，越來越多的年長者選擇進入長者安養院居住，專家介紹，在美國，長者安養院分很多種類別，民眾可選擇適合自己的進行評估。

根據美國社區生活管理局 (ACL) 的數據，65 歲以上長者是美國成長最快的族群之一，預計到2040年將達到8080 萬人，是2000年的兩倍多，長者養老成為社會熱點問題。

幸福之星核桃谷養生村執行長Edward Pan介紹表示，在美國「長者安養院」其實有好幾種類別，主要是安養院(nursing homes)、專業護理機構（skilled nursing facilities）和輔助生活公寓(assisted living facilities)，此外還有專為老年人打造的退休社區，例如位於南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的「拉古納伍茲村」(Laguna Woods Village )。

療養院和專業護理機構都適合有醫療護理需求的長者，後者比前者對醫療護理的要求更高，適合那些在經歷事故、重病或手術後需要接受護理，以恢復日常生活能力的長者。療養院能夠提供輔助生活公寓的所有服務，以及24小時全天候的醫療服務。許多老年人在發生中風或心臟病等重大健康事件後會選擇此類養老機構，他們的身體狀況良好，沒有到住院的程度，但仍需要全天候護理才能保持穩定。

而輔助生活公寓(assisted living facilities)也就是最常見的「安養院」，這種類別的安養院適合那些有自理能力、但需要照顧的長者。安養院設施齊全，配備專業工作人員，提供洗衣和打掃服務，還會提供住戶社交和娛樂活動，包括健康課程、藝術、手工藝活動、音樂表演和社交等，也會根據長者飲食需求來提供健康膳食，幸福之星核桃谷養生村和位於阿罕布拉市的Alhambra Senior villa都屬於此類別。

Edward Pan表示，華裔長者通常不想離自己的子女太遠，因此現在越來越多的華裔長者會選擇入住交通便捷、地理位置優越的輔助生活公寓，幸福之星核桃谷養生村大約有一半住戶都是亞裔長者，在養生村裡，每個長者都擁有自己的獨立空間，還有一個特別的按鈕「項鍊」，如果有任何需要，只要按下按鈕，就會有工作人員上門。此外，養生村也會提供接送服務，長者們可以免費搭乘出去逛街、吃飯等。

幸福之星核桃谷養生村餐廳，會提供中餐。（受訪者提供）
幸福之星核桃谷養生村餐廳，會提供中餐。（受訪者提供）
阿罕布拉市的Alhambra Senior Villa為長者提供許多娛樂項目。（...
阿罕布拉市的Alhambra Senior Villa為長者提供許多娛樂項目。（記者朱敏梓/攝影）

核桃 華裔 療養院

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