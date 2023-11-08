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洛城新語／娛樂業左右美國經濟

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美國第三季的經濟成長率擊敗預測，以4.9%數字再次讓市場興奮。強勁的就業市場，消費力道持續火熱，是美國上季繳出亮眼成績的主要因素，但數字背後卻有其隱憂。

彭博專欄作家Eliza Winger點評時分析，第三季原本就是傳統暑假旅遊旺季，旅行和娛樂的支出在上季展現了瘋狂表現，但這個瘋狂來自於包括泰勒絲、碧昂絲的巡迴演唱會、電影奧本海默（Oppenheimer）、芭比（Barbie）熱賣，是上季成長的關鍵，她警告第四季沒有了這類一次性的利多，增長速度要保持並不容易。

這當中，最強貢獻度絕對非泰勒斯莫屬，一個國家的經濟成長率竟然深受藝人影響，這在其他國家並不常見，娛樂行業的興衰對美國經濟重要性不言而喻。

根據網路調查機構QuestionPro的報告，泰勒絲今年的時代巡迴演唱會（Eras Tour）預估可替美國創造50億元的經濟產值，這當中包括演唱會票收、旅行、食物餐廳和飲料等。今年費城聯邦儲備銀行在它的褐皮書提到，泰勒絲蒞臨費城大幅挹注當地旅館的收入，旅宿業迎來好光景，成為新冠疫情以來最強勁的成長。泰勒絲在丹佛的兩場演唱會，估計替該科羅拉多州的GDP（州生產毛額）貢獻了1.4億元。

該報告指出，一般來說，歌迷在普通歌星演唱會門票每花100元，估計會額外消費在酒店、旅行、餐飲等支出上約300至400元，而泰勒絲的演唱會粉絲粉絲實力高人一等，他們在一張門票上花費的每100元，在其他費用上會花1300至1500美元，換算約是三至四倍的乘數。

泰勒絲是美國，甚至全球當前最強勢的流行歌曲天后，背後代表的就是粉絲變現的含金量，如果要問有多瘋狂，夏天在洛杉磯舉辦的演場會，有一位搭乘西南航空的歌迷，竟然要求機長能否飛過演場會英格伍（Inglewood）的上方，理由是因為她買不到演唱會門票，如果能飛過也了心願，沒想到機長還真的答應。

事實上，50億元的經濟產值，占美國上季的GDP比重為0.2%，微乎其微，但要知道這是單單一個人的巡迴演唱會所產生的經濟效應。即使不能說一個歌星救全美，至少一個歌星（或是說演唱會）救了一座城市，毫不誇張，除了費城，泰勒絲來到洛杉磯帶來了3億的消費。

只是我們不能過於高興，別忘了，洛杉磯向來是娛樂重鎮，可是演藝人員的罷工從7月以來已經超過百天，當中的經濟損失預估上百億起跳，即使這個缺口上季被泰勒絲演唱會彌補起來，也無法延續到現在，畢竟，泰勒絲無法每一季都開演唱會。

依據美國商務部統計，娛樂行業2022年占美國GDP約6.1%，創造直接就業約200萬人。當前多數專家都擔心第四季美國的經濟將轉差，若是這個時候能隨著罷工落幕順勢補上來，對美國經濟將不無小補。

泰勒絲 費城 洛杉磯

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