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迪士尼皮克斯廣場酒店 明年1月30日開業

記者張宏／洛杉磯報導
以急躁的皮克斯角色為主題的戶外篝火區。（迪士尼提供）
以急躁的皮克斯角色為主題的戶外篝火區。（迪士尼提供）

迪士尼樂園度假區頻頻推出新配套設施，日前宣布皮克斯廣場酒店（Pixar Place Hotel）將於2024年1月30日開業，標誌著迪士尼天堂碼頭酒店(Disney's Paradise Pier Hotel) 正式轉型為美國第一家完全皮克斯主題的酒店。

新皮克斯廣場酒店大廳充滿皮克斯的故事，酒店將展示各種皮克斯元素，包括受皮克斯故事啟發的客房、即將開業的Great Maple餐廳以及其值得期待的主題菜單。酒店隨處可見皮克斯經典元素，比如標誌性皮克斯燈、酒店天窗飄浮著皮克斯角色移動裝置。酒店大廳竣工後，人們將看到更多受皮克斯電影啟發的獨特布置。

酒店客房充滿對標誌性動畫工作室的致敬， 有些藝術作品是皮克斯動畫工作室的藝術家專門為皮克斯廣場酒店創作。如床頭板將由各種皮克斯影片的概念藝術組成，包括超人特攻隊、玩具總動員3等，這些作品按從暖色到冷色的順序排列，展示顏色對場景基調的重要性。

Great Maple餐廳將於11月開設其一層的旗艦餐廳，提供高檔食品的創新菜單。 這家現代美式餐廳每天都會提供一系列新鮮烹製的精選菜餚，包括卡真蝦和切達乾酪班尼迪克特餅乾、蘇打水燜排骨、燒焦花椰菜鷹嘴豆泥、楓山核桃結皮鮭魚和各種創意沙拉，還有深受喜愛的酪乳炸雞和楓樹培根甜甜圈。隨後Great Maple也將在酒店大廳開設新的Sketch Pad Café外帶咖啡店和Small Bytes屋頂泳池酒吧，酒吧提供沙拉、捲餅及什錦起司拼盤等，消費者可搭配招牌飲料享用。

酒店將有「海底總動員」主題戲水池和泳池區，配有186呎高的長水滑梯，靈感來自海龜。酒店還有以急躁的皮克斯角色為主題的戶外篝火區、STOR-E零售店和擴建的健身中心。

11月將開業的Great Maple餐廳經典的楓樹培根甜甜圈（迪士尼提供）
11月將開業的Great Maple餐廳經典的楓樹培根甜甜圈（迪士尼提供）
迪士尼樂園度假區宣布皮克斯廣場酒店將於2024年1月30日開業，客房都是皮克斯經...
迪士尼樂園度假區宣布皮克斯廣場酒店將於2024年1月30日開業，客房都是皮克斯經典主題元素。（迪士尼提供）

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