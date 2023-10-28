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華埠大屠殺152周年 華美博物館舉行燭光遊行悼念

洛杉磯訊
參加者以花圈、燭光遊行、三鞠躬儀式紀念華埠大屠殺152周年。（華美博物館提供）
參加者以花圈、燭光遊行、三鞠躬儀式紀念華埠大屠殺152周年。（華美博物館提供）

華美博物館日前舉行「華埠大屠殺152周年」紀念活動，以花圈、燭光遊行、敲頌缽等方式追悼152年前洛杉磯市華埠大屠殺的18名無辜受難者。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士表示，這段慘絕人寰的歷史鮮為人知，她直至成為華美博物館一份子之後才瞭解這段歷史，所以她堅持每年要舉辦此悼念儀式，讓美國主流及華人子孫後代知道歷史真相，共同致力捍衛及保障華人權益。

趙美心以視像方式回顧這段歷史，她指出，當年華人無辜遭遇殺害，這是美國歷史上最殘酷的私刑屠殺事件，他們的生命不該被遺忘，大家應盡力銘記歷史，預防同類事件不再發生。

加州眾議員Carrillo向阮桂銘博士等頒發感謝狀，她讚揚華美博物館紀念這段歷史，讓主流及各族裔社區知悉，她兩年前成功向加州議會爭取了200萬元撥款給華美博物館建造團結花園 (Unity Garden) 來紀念這段傷痛的歷史。

加州眾議員Miguel Santiago分享了他對這段歷史的遺憾及同情。會場放映了由前洛杉磯市議員胡紹基主持的紀錄短片《被埋藏的歷史》。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員Wendy Carrillo、Miguel Santiago、洛市立歷史中心紀念園區委員會委員Suzanne Manriquez、加州人文協會主席兼首席執行長Rick Noguchi、阮桂銘、館長張耀龍、著名作家暨克萊蒙皮策學院榮譽教授Dr. José Calderón等出席活動。現場逾百民眾與線上約150人共同參與。

加州眾議員Wendy Carrillo（右二）向華美博物館代表頒發感謝狀。（華美...
加州眾議員Wendy Carrillo（右二）向華美博物館代表頒發感謝狀。（華美博物館提供）

加州 博物館 眾議員

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