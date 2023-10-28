疫後導遊轉行 把松仁小肚、蒜腸等老北京小吃帶到LA
來自北京的阿牛移民美國15年，做過10年導遊也開過旅遊公司，疫情後轉行餐飲業，打造兒時老北京記憶。阿牛把松仁小肚、蒜腸、宮廷燒雞、糖蒜，這些老北京人耳熟能詳的熟食小吃在洛杉磯重現。他說，小時候街口熟食店的肉香是童年記憶，疫情後人們對熟食的需求增加，正好讓他籍此機會圓夢。
（影音來源：記者張宏）
何為松仁小肚？其外觀看起來像一個憨態可掬的小皮球，在頂端封口處用牙籤別住腸衣，觸感Q彈，放在手裡大概不到一磅的重量。松仁小肚最初是黑龍江哈爾濱正陽樓的特色傳統名菜，以其內含松仁而得名。 後來松仁小肚成為北京稻香村的一道招牌，是北京街頭巷尾常見的一道熟食料理。
阿牛說，他們的松仁小肚可說是洛杉磯罕見，其味道與稻香村非常相近，澱粉含量僅10%，由精選優質豬肚包裹，配以松仁、精瘦豬腿肉等食材與口味。小肚材料配比和火候掌握都很重要，備料要一個小時，蒸煮要一個半小時才能出爐，可謂誠意滿滿。切開松仁小肚胖嘟嘟的肉身，裡面有松仁和豬肉，兩者均勻融合，口感豐富，有嚼勁。很多客人吃過，都說這就是他們小時候的味道。還有客人專程從外地來買，就為回味童年或給解家裡老人的思鄉之情。
阿牛的店開在羅蘭崗，店員是講著一口地道天津話的天津大姨，她會笑瞇瞇和客人介紹店裡的特色美食。阿牛說，他做了十年的導遊，其實疫情前就想轉行，疫情後更是推動他轉向餐飲業。來自北京的他，最有情結的是家門口熟食店，洛杉磯中國北方人不少，但是北京口味熟食店不多。師傅和他都是北京人，他們想打造北京風味的熟食店。
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