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消滅地中海果蠅 LA啟動絕育計畫

洛杉磯訊
加州食品與農業管理局計畫啟動預防性釋放計畫，掃除入侵的地中海果蠅。（取自CDFA）
加州食品與農業管理局計畫啟動預防性釋放計畫，掃除入侵的地中海果蠅。（取自CDFA）

加州食品與農業管理局（California Department of Food and Agriculture, CDFA）將在洛杉磯多個受影響的區域啟動預防性釋放計畫（PRP），消滅入侵的地中海果蠅。

CDFA發言人雷因(Jay Van Rein)表示，該計畫的目標是每周在隔離區域內的每平方哩土地，釋放約25萬隻不孕雄性果蠅，為期六個月，或者可能更長。

因地中海果蠅問題而需要被隔離的區域。（取自CDFA）
因地中海果蠅問題而需要被隔離的區域。（取自CDFA）

PRP的策略是讓不孕雄性果蠅與雌性交配，使牠們無法繁殖，進而降低總體種群數量，該策略自1996年開始以來一直有效地管理入侵物種。隔離區域包括洛杉磯市中心和南洛杉磯的部分地區，包括海德公園（Hyde Park）、鮑德溫山（Baldwin Hills）、庫爾富城（Culver City）、英格伍市（Inglewood）等地。隔離區域內的居民被建議不要將任何水果或蔬菜運出指定地區，在丟棄前應該用塑料袋雙層包好。

雖然地中海果蠅體型較小，僅約1/4吋長，但如果不加控制，牠們可能給農作物造成價值數億元的損害。雌性地中海果蠅將牠們的卵產在水果和蔬菜中，卵後孵化為蛆，穿過食品，導致腐爛。

根據CDFA的說法，正常的地中海果蠅擁有一個帶銀色斑點的黑色胸部，以及帶有較深條紋的棕色腹部。

洛杉磯 蔬菜 加州

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