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許鞍華新片「詩」26日放映 免費觀影

記者子為╱洛杉磯報導
香港名導許鞍華將於10月26日到訪洛杉磯加大，放映她的新片「詩」並進行映後交流。（UCLA）
香港名導許鞍華將於10月26日到訪洛杉磯加大，放映她的新片「詩」並進行映後交流。（UCLA）

香港知名女導演許鞍華將於10月26日到訪洛杉磯加大（UCLA），放映她最新完成的紀錄片「詩」，該紀錄片入圍第60屆金馬獎最佳紀錄片。放映後許鞍華將和現場觀眾進行問答與交流，問答環節將由洛加大中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）主持。

許鞍華的新作「詩」於今年4月在香港國際電影節（HKIFF）首映，作為曾經主修詩歌的學生，許鞍華將鏡頭聚焦在她多位詩人好友，紀錄他們的故事和心路歷程。電影主要分為三部分，包括訪問香港詩人前輩、探訪隱居深圳的詩人黃燦然、以及舉家搬遷到台灣的詩人廖偉棠。在香港這座以商業和銀行而聞名的繁華城市，「詩」揭示城市內在詩意生活，也展現香港作為一個處於轉型狀態城市的非傳統形象。

許鞍華是一位來自香港的作家、導演和製片人，也是香港新浪潮核心人物，她多才多藝，作品豐富，包括歷史劇、恐怖片、武術史詩片、半自傳電影和紀錄片等。許鞍華以其人物研究、探索政治和社會問題以及對經典文學的改編而聞名，她是同代中獲獎最多的電影人之一，包括六次獲得香港電影金像獎最佳導演，三度獲得金馬獎最佳導演，並榮獲威尼斯國際影展、紐約亞洲影展、香港國際影展等終身成就獎。

本次放映和交流將於10月26日下午6時30分在洛加大的James Bridges Theater進行，入場免費。

香港 影展 洛加大

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