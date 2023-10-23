華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

小小白蟻，傾倒大廈。家裏出現白蟻就像是房屋癌症 一樣令人恐懼，治理事不宜遲。格蘭杜拉華人住家近日成功治理自家白蟻，在社區傳為佳話。屋主表示，一要自己動手嘗試，二要廣泛吸收殺蟲經驗和最新資訊，三要多管齊下，殺白蟻並不難。

格蘭杜拉居民李若表示，他家客廳的窗台地板上兩周前突然出現一大片小蟲子，蟲子都帶翅膀，在地上奄奄一息，少説也有數百。上網對照，確定是白蟻。馬上打電話給白蟻公司，三家公司的答覆都是要馬上滅殺，否則情況會很快變得更糟，報價都是3500至5000元起價，然後看具體需要再加價，無蟻保證期為兩年。白蟻公司說，不能保證永久無蟻的原因是隨著溫度和濕度變化，住家木頭還是可能產生新的白蟻。

美國害蟲協會繪製的全美白蟻地圖顯示，白蟻一般生活在比較溫暖的地區，美國的白蟻主要生活在南部包括南加州 地處白蟻帶。白蟻是在木頭中滋生出來，美國大多數住家都是木製結構，牆壁支柱、地板、房樑等大量使用木頭，雖然建築木材都經過殺蟲處理，但還是會出現意外，尤其是歷史悠久或中古的房子，白蟻更為常見。包括戶外的木質結構的陽台，也可能成為白蟻滋生的源頭。 華人居民李先生在自家冬天未燒完的木材上發現了白蟻蟲卵。（記者楊青/攝影）

看到這大群的白蟻幼蟲，就能肯定家中的某些地方已有白蟻做窩。白蟻在蟲卵變成幼蟲的過程中，對木頭造成嚴重損害，必須儘快殺滅清除。

李若表示，家中發現白蟻後並向當地的白蟻公司問價後，他自己上網搜尋了大量資料，學到很多有關殺滅白蟻的知識，其中佛羅里達退休殺白蟻專家Robert Robinson的經驗讓他受益匪淺。Robinson說出了殺白蟻這一行的秘訣和經驗，幫助民眾有效且省錢地殺滅白蟻。

Robertson介紹，因為很多房子的樑和支撐木頭都在牆壁内，加上房子大小和角落，以及各種家具和裝飾物的覆蓋，全部找出白蟻洞穴並不容易，但一旦找到這些洞穴，殺滅白蟻並不難。在市場上有很多殺白蟻的藥劑，找到白蟻洞穴之後將藥劑灌進去，白蟻很快就全部消滅。

從事白蟻殺滅服務行業50多年，Robinson說，很多白蟻洞穴隱藏在房樑木頭中，表面上看不出來，所以有經驗的殺白蟻專家會用小錘子逐根檢查木頭，聽到裏面發出空洞聲音，基本上就能夠判斷裏面有問題。所以很多殺蟲公司乾脆將整個房子包起來，然後使用封閉式灌毒氣的方式殺滅白蟻，通常需要兩到三天。

近年加州新法規，規定房子買賣過戶時買家有權要求賣家提供無白蟻保證，所以較老舊的房子在過戶的過程中都會向買家提供無白蟻或白蟻殺滅保證書。

按照Robinson的指點，李若在自家起居室的原木地板上找到了三處帶有多個小孔的蟻窩，又在一處房樑的大橫木上找到一個蟻窩，同時在壁爐邊上一堆冬天未燒完的木頭上發現不少蟲卵，接著到Homedepot買回殺白蟻藥。與此同時，他還買回了殺蟲噴霧，關起房子所有的門窗，封閉殺蟲四小時。