洛城新語／迎反復天候 轉變積極心態

10月初，南加州 終於告別連日的高溫 ，開始有了一絲涼爽，早晚甚至要多穿一件衣服才可以抵擋寒意。本以為就要以這樣的步調走進秋高氣爽的季節，沒想到現在又開始新一輪高溫天，白天毒辣的日光就像回到盛夏。其實，這樣不尋常的高溫恐怕將在未來成為尋常。受全球變暖影響，高溫將成為常態，轉變心態積極做好準備才是關鍵。

本月3日初現的這波高溫天，別以為只是普通的「秋老虎」。國家氣象局對加州多個城市和縣發布高溫預警，南加州包括內陸地區，7日的高溫破百度。加州灣區包括舊金山 的多個城市也收到了高溫預警，10月5、6兩日，舊金山氣溫高達98度，是今年之最。

根據美聯社，今年全球不僅夏季最高溫創紀錄，9月平均氣溫也創下83年以來最高增幅。而今年8月更是成為全球歷史上最炎熱的一個月。歐洲太空總署的一項報告預測，今年可能成為地球歷史上最熱的一年。

今年天氣偏熱不是偶然，而是全球變暖導致的結果。高溫天氣也不僅僅是個例，它將在未來反覆出現在人們的生活中。而加州政府已經意識到這項挑戰，著手普及高溫知識，重點扭轉民眾對待高溫的心理，做好長期對抗高溫的準備。加州州長辦公室近期一項措施，就是贊助少數族裔媒體連續舉辦三場高溫講座，藉此將預防高溫的概念傳遞出去。

州長辦公室「社區抵抗高溫項目」經理Braden Kay介紹，未來高溫天氣有三大特點：破紀錄的溫度，持續時間長以及反復性。

有人說，高溫期間待在家裡開冷氣不就行了？很多美國人無法做到這樣簡單的一點，高溫對民眾生活的影響遠比想像的複雜。美國人都愛戶外運動，持續高溫天導致他們不得不將戶外運動計畫延後。夏天還好，白天日光時間長，晚上8時天才黑，但是如今進入10月，7時不到就已經黑漆漆，在外運動的時間實在有限，因為在高溫天，5時以後出門才舒服。有寶寶的家庭更是受影響，娃需要帶出去放電，礙於高溫，悶在家裡，小孩大人都煎熬。

除了生活習慣受影響，開冷氣導致的高昂電費也不是每個家庭都能承受的。如今物價飛漲，工薪家庭本就勒緊褲腰帶過日子，如今電費每個月一兩百元，是一筆不小的負擔。高溫天帶來的其他影響還包括：對慢性病人的健康影響，戶外工作者的影響，蚊蟲變多等。

體會到了高溫的威力，就要以積極的心態迎接這樣的常態，所謂「有備無患」，提前製定好計畫，才是應對高溫的最佳辦法，例如了解住家附近的乘涼中心，提前節省開冷氣的電費等。

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