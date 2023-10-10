我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

洛城新語／迎反復天候 轉變積極心態

洛城新語

10月初，南加州終於告別連日的高溫，開始有了一絲涼爽，早晚甚至要多穿一件衣服才可以抵擋寒意。本以為就要以這樣的步調走進秋高氣爽的季節，沒想到現在又開始新一輪高溫天，白天毒辣的日光就像回到盛夏。其實，這樣不尋常的高溫恐怕將在未來成為尋常。受全球變暖影響，高溫將成為常態，轉變心態積極做好準備才是關鍵。

本月3日初現的這波高溫天，別以為只是普通的「秋老虎」。國家氣象局對加州多個城市和縣發布高溫預警，南加州包括內陸地區，7日的高溫破百度。加州灣區包括舊金山的多個城市也收到了高溫預警，10月5、6兩日，舊金山氣溫高達98度，是今年之最。

根據美聯社，今年全球不僅夏季最高溫創紀錄，9月平均氣溫也創下83年以來最高增幅。而今年8月更是成為全球歷史上最炎熱的一個月。歐洲太空總署的一項報告預測，今年可能成為地球歷史上最熱的一年。

今年天氣偏熱不是偶然，而是全球變暖導致的結果。高溫天氣也不僅僅是個例，它將在未來反覆出現在人們的生活中。而加州政府已經意識到這項挑戰，著手普及高溫知識，重點扭轉民眾對待高溫的心理，做好長期對抗高溫的準備。加州州長辦公室近期一項措施，就是贊助少數族裔媒體連續舉辦三場高溫講座，藉此將預防高溫的概念傳遞出去。

州長辦公室「社區抵抗高溫項目」經理Braden Kay介紹，未來高溫天氣有三大特點：破紀錄的溫度，持續時間長以及反復性。

有人說，高溫期間待在家裡開冷氣不就行了？很多美國人無法做到這樣簡單的一點，高溫對民眾生活的影響遠比想像的複雜。美國人都愛戶外運動，持續高溫天導致他們不得不將戶外運動計畫延後。夏天還好，白天日光時間長，晚上8時天才黑，但是如今進入10月，7時不到就已經黑漆漆，在外運動的時間實在有限，因為在高溫天，5時以後出門才舒服。有寶寶的家庭更是受影響，娃需要帶出去放電，礙於高溫，悶在家裡，小孩大人都煎熬。

除了生活習慣受影響，開冷氣導致的高昂電費也不是每個家庭都能承受的。如今物價飛漲，工薪家庭本就勒緊褲腰帶過日子，如今電費每個月一兩百元，是一筆不小的負擔。高溫天帶來的其他影響還包括：對慢性病人的健康影響，戶外工作者的影響，蚊蟲變多等。

體會到了高溫的威力，就要以積極的心態迎接這樣的常態，所謂「有備無患」，提前製定好計畫，才是應對高溫的最佳辦法，例如了解住家附近的乘涼中心，提前節省開冷氣的電費等。

回覆回覆所有人轉寄

高溫 加州 舊金山

上一則

萬聖節將至 3大鬼域試膽 …「這裡」比環球影城更刺激

下一則

洛聯合學區推LGBTQ+課程

延伸閱讀

舊金山中領事館遭車衝撞 總領館：嚴厲譴責、敦促美方保障使館安全

舊金山中領事館遭車衝撞 總領館：嚴厲譴責、敦促美方保障使館安全
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列逃難者飛抵洛城 講述哈瑪斯襲擊可怕時刻

以色列逃難者飛抵洛城 講述哈瑪斯襲擊可怕時刻
加州「彩虹糖」禁令 1.2萬食品要換配方 業者喊漲價

加州「彩虹糖」禁令 1.2萬食品要換配方 業者喊漲價
迷幻劑除罪化SB58法案 州長紐森否決

迷幻劑除罪化SB58法案 州長紐森否決
SB58迷幻劑合法化提案 紐森否決

SB58迷幻劑合法化提案 紐森否決

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治