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亞市亞洲秋慶 3萬紅包統統有獎

記者邵敏／亞凱迪亞報導
主舞台精彩表演輪番上演。（記者邵敏／攝影）
主舞台精彩表演輪番上演。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）跑馬場，10月7日、8日舉辦「亞洲秋慶」(Asian Fall Festival)。 一邊觀看賽馬一邊享受周末活動，最讓人期待的是總價值3萬元的紅包樹，入場者均可參加抽獎，人人有獎，最低5元，最高5000元。

「亞洲秋慶」活動由百鑽賽馬俱樂部(Diamond 100 Racing Club)、聖塔安尼塔賽馬場公園(Santa Anita Park)、以及洛杉磯多家亞裔團體聯合舉辦，今年已是第二屆。 活動門票10元，包含停車費，17歲以下免費入場。

發財樹大抽獎是本次活動亮點，參加者可憑手中門票，在發財樹上摘取紅包，每個紅包裡裝有一張跑馬場幸運券。 拿著這張幸運券到場內的自助投注機，插入機器後即可獲得現金券，上面顯示中獎的具體金額，從5元到5000元不等。 中獎後可以用獎金在投注機上投注賭馬，也可以直接兌換現金。

7日的活動開幕式在Yoyo Chan的優美國歌聲中展開，隨後各團隊的精彩表演輪番上演，包括傳統和現代、多族裔表演，觀眾陶醉在音樂舞蹈盛宴中。活動現場豐富的攤位更是讓人流連忘返。傳統工藝展示、VR虛擬賽馬體驗、以及各種美味的亞洲美食攤位，包括冰糖葫蘆、港式雞蛋仔、燒烤、北京片皮鴨、越南小食等為活動增色。另外，現場送出眾多抽獎券，參加者有機會獲得免費禮物、小吃。

主辦單位表示，連續兩天的亞洲秋慶，不僅為民眾帶來歡樂的秋季周末，同時推廣亞裔文化，是社區各族裔民眾增進文化融合、相互了解的好機會。

當天開幕式眾多嘉賓參與，包括聖安妮塔公園賽馬場市場總監Arthur Andrew、百鑽賽馬俱樂部執行長Tom Ludt、創會人許堅、加州眾議員方樹強、亞凱迪亞市長April A. Verlato、市議員鄭博仁、王愛琳、聖蓋博市副市長吳程遠、市議員丁言愉、美國華人政治聯盟前會長史振發、華裔平權協會主席江志高及副主席賀曉慧，以及舞台總監Donna Chan等，眾人為亞洲秋慶的成功開幕表示祝賀。

各種美味的亞洲美食攤位。（記者邵敏／攝影）
各種美味的亞洲美食攤位。（記者邵敏／攝影）
參加者可憑手中的門票，在發財樹上摘取紅包。（記者邵敏／攝影）
參加者可憑手中的門票，在發財樹上摘取紅包。（記者邵敏／攝影）
活動現場豐富的攤位讓人流連忘返。（主辦方提供）
活動現場豐富的攤位讓人流連忘返。（主辦方提供）
總價值3萬元的紅包樹，人人有獎，最低5元，最高5000元。（記者邵敏／攝影）
總價值3萬元的紅包樹，人人有獎，最低5元，最高5000元。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市跑馬場，10月7日舉辦「亞洲秋慶」開幕式。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市跑馬場，10月7日舉辦「亞洲秋慶」開幕式。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 亞裔 洛杉磯

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