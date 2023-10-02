中華民國同學會長聯席 促校際合作國際交流

中華民國同學會會長聯席會議代表合影，象徵著努力和合作，促進跨校際團結和友誼。（記者張庭瑜/攝影）

第31屆「中華民國同學會會長聯席會議」9月30日（周六）在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦，也是自疫情爆發以來的首次復辦，南加 州及來自夏威夷、亞利桑納等地多所大學的同學會會長或代表參加，13個社團近40位學生代表齊聚一堂，共同促進校際交流合作，期待未來能為台灣的發展貢獻自己的力量。

本次會議旨在強化同學會網絡，提供各校同學會幹部互相學習的平台，並鼓勵他們將所學應用於校園服務和國際交流宣傳，同時，教育組也編制「同學會長參考手冊」，供同學會經營參考，幫助會長及幹部更好地履行職責。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，不論身處何地，只要心懷對台灣的愛，就能對國家有所貢獻，就像台灣成功的創業家黃仁勳一樣。他鼓勵在場學生們成為未來的國際菁英，回台灣為國家發展出一份力。他回憶自己留學俄國的經歷，當時台灣學生在俄國相對稀少，因此他們形成一個緊密的群體，雖然不是正式的同學會，但每週聚會的習慣成為珍貴的回憶。

張正育分享自己留學時的經歷，強調了同學會和留學生群體的凝聚力，鼓勵學生們未來成為國際菁英，回台灣為國家發展出一份力。（記者張庭瑜/攝影）

此次會議特別安排專題講座，由綠楓國際的黃邵璿律師主講「留美懶人包」，從專業移民律師的角度介紹美國工作簽證等相關法律規定，為在座學生提供相關法律知識。

當天出席的學校代表包括夏威夷大學馬諾分校（U of Hawaii at Manoa）、亞利桑納大學（The U of Arizona）、聖塔芭芭拉加大（UCSB）、爾灣加大（UCI）、河濱加大（UCR）、長堤州大（CSULB）、洛杉磯加大 （UCLA）、南加州大學 （USC）。