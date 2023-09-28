長榮航空攜天使隊 推全壘打送愛心

洛杉磯天使隊26日舉辦「全壘打送愛心」慈善捐贈儀式，由長榮航空總經理孫嘉明(右)將慈善贊助金額的支票贈予洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl(左)。（長榮航空提供）

長榮 航空與美國職棒（MLB）洛杉磯天使 隊於4月宣布，在本年度賽季共同推出「全壘打慈善贊助」活動，只要天使隊球員於天使球場擊出一支全壘打，長榮航空便捐贈1000美元。截至9月26日，洛杉磯天使隊球員已擊出119支全壘打，累積贊助金額近12萬。

洛杉磯天使隊於9月26日在天使主場迎戰德州遊騎兵隊，現場並舉辦慈善捐贈儀式，長榮航空總經理孫嘉明特別飛往洛杉磯，將截至25日的贊助金額11.8萬元支票贈予洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl。儀式之後，天使隊士氣大振、打線全開，一局下再揮出三分打點全壘打，終場以9比3大勝，累積全壘打數119支，預期至10月1日賽季結束前還會持續增加，長榮航空將至少共捐贈11.9萬元。捐贈金未來將由「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」（Angels Baseball Foundation）運用，用於關懷青少年議題的公益活動。

孫嘉明表示，長榮航空非常高興在本季球賽與天使隊合作全壘打慈善贊助活動，隨著不斷攀升的捐款金額，展現出天使隊的訓練成果以合作默契；長榮航空與天使隊一樣，重視團隊的精神，因而連續八年獲得五星級航空公司的肯定。」

Dennis Kuhl表示，非常感謝長榮航空對天使隊與洛杉磯天使隊棒球慈善基金會的付出，讓球員與球迷皆能為每一次擊出全壘打的瞬間喝采。洛杉磯天使隊將善用此次的捐款，將棒球結合公益形式加以發揚光大。

洛杉磯天使隊棒球慈善基金會於2004年成立，而長榮航空自2018年開始與天使棒球隊合作，此次藉由全壘打慈善贊助更深化雙方關係，共同落實企業永續。

長榮航空航網遍布全球，長期贊助國內外多項運動賽事，除了在日本、美國、英國及法國，皆有贊助棒球、足球等各項運動，也長期提供資源支持多位不同領域的台灣好手，包括戴資穎、王子維、潘政琮、王冠閎以及林昀儒等。