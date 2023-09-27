颶風過後南加埃及斑蚊大增 常帶有西尼羅、茲卡病毒
最近南加的居民可能都飽受蚊子大軍侵擾，這並不意外，因為入侵物種埃及斑蚊（Aedes aegypti）的存活力超強，一點點雨水就能孵化，更何況是颶風喜萊莉所帶來的大量降雨。
大洛杉磯縣病媒控制區（Greater Los Angeles County Vector Control District）的負責人Susanne Kluh告訴媒體，大雨過後，院子裡的瓶罐、碟子、箱子都可能積水，因此成為蚊子的最佳孵化地。
Susanne Kluh說，埃及斑蚊的生存力超強，生下的蛋可以存活一年或更久，就算一直都是乾的，只要一點點水就能孵化，這也是埃及斑蚊能夠橫行全球的原因。
更糟的是，埃及斑蚊喜歡叮人類，而且經常帶有西尼羅病毒、茲卡病毒，也會散布屈公熱、黃熱病。該如何避免助長蚊子孳生，聯邦疾病防治中心（CDC）指出以下五點：
1.使用聯邦環保署許可的驅蟲劑。
2.穿著稍微合身的長袖衣褲。
3.設置紗門與紗窗，一有漏洞及時修補。
4.每周清潔積水容器一次，桶子、花盆、玩具、泳池、鳥洗、垃圾桶，避免蚊子生蛋。
5.一定要睡在室外時，記得用蚊帳。
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