南加州華人華僑 慶祝十一國慶

中華人民共和國駐洛杉磯總領事館郭少春講話。（記者張宏／攝影）

美國南加 州華人 華僑24日舉辦慶祝中華人民共和國國慶升旗典禮暨宴會，現場開足74桌，大家一起慶祝中國74周年國慶。

在工業市的Pacific Palm酒店24日賓客滿堂，僑界代表、民選官員、南加州 華人華僑社團代表數百人參加典禮，共襄盛舉。活動進行隆重的升旗典禮，現場美國國旗和中國國旗緩緩升起，全場來賓共唱美國國歌和中國國歌。

中華人民共和國駐洛杉磯總領事郭少春表示，中華人民共和國成立74年以來，是中華民族續寫輝煌歷史的74年。中美擁有巨大共同利益和共同責任，合作是唯一正確選擇。今年6月以來，中美開展一系列高層交往，進行坦誠、深入、建設性溝通，特別是雙方同意落實兩國元首峇里島會晤共識，這為兩國關係止跌企穩提供契機。

國會議員趙美心（Judy Chu）表示，她選區內的居民，是展示中美合作好實例，例如聖蓋博谷很多商家來自中國，還有很多中國遊客，雖然過去幾年中國遊客數量有所下降，但最近商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華，就是希望能在中美之間找到合作和對話的領域。

南加僑領張素久表示，舉行升旗典禮暨國慶宴會，彰顯南加華人華僑社團的團結與和諧，顯示出華人僑胞心系祖國，不忘初心的情懷。

趙美心和加州眾議員方樹強等民選官員為大會主席馬樹榮、蔡成華、孫淑婷、關健榮、陳慧碧、歐陽韜、林淦花、熊文勝及李宏良頒發感謝狀。