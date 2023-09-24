人口普查找上門 小心是詐騙

近期，有人冒充人口普查員企圖取得華裔居民個資，社區居民必須特別當心。（pexel示意圖）

記者張庭瑜／洛杉磯 報導

近期，洛杉磯地區頻出現一些不肖分子打著「人口普查 」調查員名義，挨家挨戶上門蒐集個資，一對華裔夫婦因不擅英文，加上抱持著人性本善想法，便讓詐騙 分子登門蒐集個資，直到問題愈來愈私密，甚至想問社安號、駕照號等，才驚覺不對勁差點上當。

當事人劉先生表示，住在托倫斯市（Torrance）的父母近期就遭遇詐騙。事發當時，詐騙分子登門表示自己是聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)調查員，需要詢問資訊，爸媽不疑有他，讓對方在家詢問近兩小時，期間還詢問他們社會安全號碼、收入、駕照號等敏感信息。

由於對方提出問題愈來愈詳細，他們感到懷疑並要求對方出示證件。然而，對方卻不斷逃避，並拒絕提供身分證明，無法確認其真實身分。因為部分資訊已經揭露，他們非常擔心遭到不法利用。

在事件發生後，他們向鄰居打聽，發現其他鄰居也曾在夜間遭遇類似情況，但都懷疑對方詐騙，因此並未讓對方進入家門。

劉先生指出，他父母不擅英文，使得他們更容易成為詐騙目標。他呼籲社區長者應該警惕這類事件，確認來訪人員身分，並在情況不明時，諮詢當地官方或查詢官方網站以確認信息真實性。

為預防詐騙，劉先生建議社區居民了解，官方機構通常會提前通知，並提供詳細信息，而不會突然出現在家門口。他強調，如果有任何疑慮，應該立刻聯繫當地警方或檢查官方網站，絕不要隨意開門。

「台灣人在洛杉磯」 (Taiwanese in LA)版主葉爸也表示，近期頻有版友向他反映類似狀況，希望可以提醒社區，家中年長者要特別小心，尤其是那些不懂英文長輩。有不明身分人士冒充戶口普查人員，企圖蒐集個人資料。

他們強調，大家應該謹記不要輕易開門，以免洩露個人隱私資訊。

聯邦人口普查局官網提供一些關於識別合法人口普查局員工的關鍵資訊，以確保公眾的隱私和安全。根據官網，人口普查局員工在每次訪查中都必須出示有效身分證明，包括姓名、照片、工作證上的明確到期日期和浮水印。此外，他們會攜帶官方包裝和帶有人口普查局標誌的電子設備，例如筆記型電腦或智慧型手機。