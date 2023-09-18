鑽石吧、核桃高中華生 為茂宜島賑災義賣

鑽石吧高中華生古佳瑜（左二）、古宇宸（右二）、核桃高中梁焯嵐（右一）、鑽石吧夏普洛中學劉思源（左一）聯合舉辦為茂宜島賑災慈善籌款義賣活動。（記者楊青/攝影）

鑽石吧 高中華生古佳瑜（Cheryle Ku）14日發起援助茂宜（Maui）島火災災民和災區重建籌款活動，並與古宇宸（Jerry Ku）、陳齊浩（Jocob Chen）、梁焯嵐（Susanna Liang）、劉思源（Nicolas Liu）等四位小夥伴於17日聯合舉辦賑災慈善義賣，所有收入計劃全部捐助茂宜人道協會（Maui Humane Society）和茂宜食物銀行（Maui Food Bank）。

就讀鑽石吧高中12年級，古佳瑜表示，茂宜火災發生時，她和弟弟古宇宸恰好在夏威夷 瓦胡島度假，「那時風很大，天氣很糟糕，聽到茂宜發生大火，簡直難以置信，這麼美麗和有歷史的地方毀之一炬」，她說，自己兩歲第一次去夏威夷，過去15年中，只要有時間，暑假、寒假和春假都在夏威夷渡過，走遍了夏威夷的每一個島嶼，高中期間因為學習非常忙碌，機會變少了，但今年8月是兩年來第一次去，卻正好碰到史無前例的大火，造成115人死亡和至今66人失蹤。

鑽石吧高中華生古佳瑜（前右二）14日發起援助茂宜島重建籌款活動，並與古宇宸（前左二）、梁焯嵐（前右一）、劉思源（前左一）等小夥伴聯合舉辦賑災慈善義賣，他們的家長給與大力支持。（記者楊青/攝影） 援助茂宜重建慈善籌款活動發起人古佳瑜（右一）與父母和弟弟古宇宸（左一）。古佳瑜的父親、Adesso創辦人古紹崙（右二）2021年獲「中華民國創業楷模」殊榮。（記者楊青/攝影）

回到洛杉磯，古佳瑜立即籌劃如何能夠幫助災區人民。她的賑災籌款計劃立即得到多位小夥伴的積極相應。 古宇宸和陳齊浩立即加入策劃團隊，協助尋找贊助商，製作宣傳材料，製作海報和捐款箱。核桃 高中新生梁焯嵐也迅速加入團隊，協助尋找支持的商家。

梁焯嵐表示，從小到大，父母都教導她幫助需要幫助的人，這次有機會參與賑災籌款活動，感覺非常有意義。

籌備小組最小的是鑽石吧夏普洛中學13歲的劉思源。他說，自己雖然只是八年級學生，但希望能夠帶領他的弟弟和朋友一起參加這個活動。「就像我的名字一樣，飲水思源，要回饋社會」。

核桃市前市長蘇王秀蘭表示，看的這一群孩子年紀輕輕就對社會很有責任感並付出行動，讓人感動。這次活動，核桃高中、夏普洛中學家長會預期會有100多位家長和學生一起參與，鑽石吧和核桃地區的十多家小企業也將共襄盛舉，共同為茂宜島重建出力。

核桃市前市長蘇王秀蘭（中）和核桃高中梁焯嵐（右）、鑽石吧夏普洛中學劉思源（左）回答記者提問。（記者楊青/攝影）

賑災籌款活動在核桃市年耆英活動中心舉辦，以義賣方式進行，包括蘭花盆景、高級絲巾、衣物，家用品等義。