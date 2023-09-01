洛杉磯弦樂四重奏開演 多風格音樂饗宴一次滿足

CMLA今年推出弦樂四重奏系列，邀請多支風格各異的樂隊聯合表演。圖為四重奏樂隊Salastina。（Mike Baker提供）

炎炎夏日，如何度過一個愜意的周日。洛杉磯 柯爾本學院（Colburn School）的音樂廳，或許是不錯的選擇。在接下來數月，這裡將定期舉辦豐富多樣的古典樂 團表演，為藝術愛好者們創造充滿私密感的音樂空間。

由洛杉磯室內樂（CMLA）舉辦的「音樂盒」主題音樂會，去年首屆舉辦後收穫廣泛好評。今年，CMLA進一步推出弦樂四重奏系列，邀請多支風格各異的樂隊聯合表演，讓觀眾們可以一次性聆聽多個音樂故事。

弦樂四重奏是古典主義時期最重要的室內樂形式，通過兩把小提琴、一把中提琴和一把大提琴，協奏出優美和諧的音色。歌德（Johann Wolfgang von Goethe）曾形容它為「四位在交談的智者」，弦樂四重奏與交響曲的雄偉氣勢不同，前者營造更精緻細膩的音樂氛圍，猶如一場娓娓而談的心靈對話，溫暖又親切。

在8月27日下午的首場音樂會中，柯爾本學院Integra樂隊的藝術家們，以莫扎特（Mozart）第17號弦樂四重奏「狩獵」中的兩個樂章開場，帶領觀眾進入天馬行空的奇幻世界。Integra樂隊表演後，Salastina樂隊選擇一首鮮為人知的作品，優雅靈動、層次分明的演奏引人入勝。

緊接著，全美頂尖的洛杉磯室內樂團(LACO)，演奏孟德爾頌（Felix Mendelssohn）的降E大調第五弦樂四重奏作品中的兩個樂章，時而激情洋溢、時而深沉感人的音樂讓觀眾流連忘返。而最後出場的Jacaranda旗下常駐樂隊The Lyris，演奏荀白克（Arnold Schoenberg）快節奏的C大調弦樂四重奏和舒伯特（Franz Schubert）著名的C小調四重奏，以急速的音符運動、旋律變化以及充沛的情感，為觀眾呈現一段充滿生命力的音樂旅程。