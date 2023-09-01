我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

洛杉磯弦樂四重奏開演 多風格音樂饗宴一次滿足

記者趙健／洛杉磯市報導
CMLA今年推出弦樂四重奏系列，邀請多支風格各異的樂隊聯合表演。圖為四重奏樂隊Salastina。（Mike Baker提供）
CMLA今年推出弦樂四重奏系列，邀請多支風格各異的樂隊聯合表演。圖為四重奏樂隊Salastina。（Mike Baker提供）

炎炎夏日，如何度過一個愜意的周日。洛杉磯柯爾本學院（Colburn School）的音樂廳，或許是不錯的選擇。在接下來數月，這裡將定期舉辦豐富多樣的古典樂團表演，為藝術愛好者們創造充滿私密感的音樂空間。

由洛杉磯室內樂（CMLA）舉辦的「音樂盒」主題音樂會，去年首屆舉辦後收穫廣泛好評。今年，CMLA進一步推出弦樂四重奏系列，邀請多支風格各異的樂隊聯合表演，讓觀眾們可以一次性聆聽多個音樂故事。

弦樂四重奏是古典主義時期最重要的室內樂形式，通過兩把小提琴、一把中提琴和一把大提琴，協奏出優美和諧的音色。歌德（Johann Wolfgang von Goethe）曾形容它為「四位在交談的智者」，弦樂四重奏與交響曲的雄偉氣勢不同，前者營造更精緻細膩的音樂氛圍，猶如一場娓娓而談的心靈對話，溫暖又親切。

在8月27日下午的首場音樂會中，柯爾本學院Integra樂隊的藝術家們，以莫扎特（Mozart）第17號弦樂四重奏「狩獵」中的兩個樂章開場，帶領觀眾進入天馬行空的奇幻世界。Integra樂隊表演後，Salastina樂隊選擇一首鮮為人知的作品，優雅靈動、層次分明的演奏引人入勝。

緊接著，全美頂尖的洛杉磯室內樂團(LACO)，演奏孟德爾頌（Felix Mendelssohn）的降E大調第五弦樂四重奏作品中的兩個樂章，時而激情洋溢、時而深沉感人的音樂讓觀眾流連忘返。而最後出場的Jacaranda旗下常駐樂隊The Lyris，演奏荀白克（Arnold Schoenberg）快節奏的C大調弦樂四重奏和舒伯特（Franz Schubert）著名的C小調四重奏，以急速的音符運動、旋律變化以及充沛的情感，為觀眾呈現一段充滿生命力的音樂旅程。

柯爾本學院的Herbert Zipper音樂廳內，四支優秀的四重奏樂隊為觀眾獻上高水準的演出。音樂廳精緻緊湊的設計，也讓藝術家與觀眾之間多了一份親密感。自8月起，CMLA每月都會在這裡舉辦演出，音樂愛好者們可通過chambermusic.la/calendar/查詢詳情。

在柯爾本學院的Herbert Zipper音樂廳內，四支優秀的四重奏樂隊為觀眾獻...
在柯爾本學院的Herbert Zipper音樂廳內，四支優秀的四重奏樂隊為觀眾獻上了高水準的演出。（Mike Baker提供）

洛杉磯 古典樂

上一則

鄭珣眼科醫學博士 專精白內障、青光眼、眼翼等手術

下一則

聖伯納汀諾市 擬6年內新建8123棟住宅

延伸閱讀

MLB／洋基屠虎3連勝 紐郵猛虧：若在美聯中區就好了

MLB／洋基屠虎3連勝 紐郵猛虧：若在美聯中區就好了
梅根與哈利交往後續演「無照律師」 傳英國王室對台詞有意見要求更動

梅根與哈利交往後續演「無照律師」 傳英國王室對台詞有意見要求更動
男籃世界盃／法淘汰成美國隊警惕 柯爾：現在競爭強度更高

男籃世界盃／法淘汰成美國隊警惕 柯爾：現在競爭強度更高
男籃世界盃／美國隊首戰慢熱 總教練柯爾：對他們有信心

男籃世界盃／美國隊首戰慢熱 總教練柯爾：對他們有信心
男籃世界盃／愛德華熱身賽狂轟34分 柯爾：他就是美國隊領袖

男籃世界盃／愛德華熱身賽狂轟34分 柯爾：他就是美國隊領袖
女足世界盃／英格蘭太暖心 贏球不忘安慰對手

女足世界盃／英格蘭太暖心 贏球不忘安慰對手

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應