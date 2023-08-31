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學妙招 夏季節電又環保

記者王若然／洛杉磯報導
空調是耗電最多的電器之一。（取自SCE）
空調是耗電最多的電器之一。（取自SCE）

炎炎夏季是一年中用電最多的季節，特別是隨著氣候變化，全球變暖，夏季更長更熱，空調開不停，電費就急增。掌握一些小妙招，可以減少用電，節省電費又環保。

家中用電量最高的兩大類電器是：空調以及需要加熱水的電器如洗衣機、洗碗機、淋浴。在夏季使用空調，可以將氣溫設置得高一些，及時更換過濾網。如果使用掛窗式製冷設備，則需要檢查窗戶封口是否嚴密，避免冷氣流失。此外，製冷機的大小也很重要，太大造成電力浪費，太小則會讓製冷機長時間運轉，同樣用電過多。

需要熱水的電器也是耗電最大來源之一，民眾可以通過改變使用習慣來減少熱水的使用。例如，使用洗衣機冷水模式洗衣服，調整洗碗機的用水量，高效洗澡，不要在淋浴中刷牙，這樣會不知不覺浪費更多熱水等。烘乾機也是耗電「大戶」，在陽光充足的加州，大多數居民可以曬乾衣服，減少烘乾機的使用。

此外，根據自然資源保護委員會（Natural Resources Defense Council， NRDC）的建議，民眾可以將電冰箱的冷藏溫度設為28至42華氏度，將冷凍櫃設為0至5華氏度之間，並確保冰箱門嚴密不透風；確保在不用時將電器、燈關閉。這不僅包括隨手關燈、關電視，還包括將遊戲機、電視、電腦徹底關閉。

有研究顯示，睡眠模式的電器會持續耗電，因此在長時間不用時，最好徹底將其關閉。另外，手機、電腦的充電線，即便另一端沒有插著電器，也會消耗少量電能。最後一點省電技巧就是將家中白熾燈換為LED燈。

根據自然資源保護委員會，一顆售價5元的LED燈泡，在其壽命時間內，可以省下超過100元的電費。LED燈相比白熾燈耗能減少85%，但卻能帶來一樣的照明亮度。南加州愛迪生電力公司的住戶，可以申請FERA（Family Electric Rate Assistance Program）或CARE電費減免項目。這兩大優惠項目根據用戶的人口數量和收入來判斷是否符合資格。

FERA項目適用於三人或以上的家庭，CARE適用於兩人或以上家庭。2023年6月1日至2024年5月31日期間的收入標準為，家庭成員數兩人及以下的CARE項目收入標準為不超過3萬9440元；成員數為三人的家庭，FERA的收入標準為4萬9721元至6萬2150元，CARE的最高收入不得超過4萬9720元；四口之家中，FERA的收入標準為6萬零1元至7萬500元，CARE項目的收入最高限制為6萬。

這兩項優惠計畫的更多家庭人口和收入標準，詳見網站：https://www.sce.com/residential/assistance/fera-care

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