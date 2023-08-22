風雨中續示威 洛杉磯縣護理師爭權益

蒙市嘉惠爾醫院的護理師們風雨天仍在街頭抗議。（受訪人提供）

21日清晨，熱帶風暴喜萊莉 (Hilary)帶來部分地區的積水還未完全褪去，洛杉磯縣蒙特利公園市 嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）護理師（護士）們就已走上街頭，為醫護和病人的權益疾呼。

華人醫護和病人佔比相當高的嘉惠爾醫院，其護理師18日開始的罷工 已持續四日。此次罷工的主要訴求，是要求醫院解決人手不足、醫療及住院設備短缺和年久失修等問題。然而，院方在罷工首日發布的聲明對此次罷工的真實意圖提出質疑，引發護理師們強烈不滿和憤怒。

即使遇上風雨天氣，參與罷工的護理師人數仍然沒有減少。一位因工作需要無法參與罷工的護理師表示，早上來上班時，看到風雨中的同事， 第一次因為上班有內疚和負罪感。

這名護理師強調，要求增加薪資，不僅是養家糊口的需要，更是出於病患安全考量。試問當醫院提供給護理師或護理師助理的薪酬低於業內同行，怎會有人願意來應徵。單靠入職獎金（Sign-On bonus）無法解決問題，保障護理師及護工的薪資報酬，才能保證有足夠的醫療服務人員。而足夠的醫護人員，是保障危重病患的安全和維護病患基本需求的最基礎條件之一。

嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）此前表示，工會發動此次罷工的真正原因言不符實，歸根結底是關於金錢。工會拒絕了院方提出的三年內總計近21％的薪資漲幅。該院認為這在本地是具有競爭力的薪資水平。這一加薪提議將使院方全職護理師的平均年薪從約10萬2700美元增加至約12萬5500美元，並將持續三年。此外，這還不包括院方在當前合同中提供的覆蓋員工及其配偶和家人的免費健康計劃的選項，該院已同意在新合同中繼續維持。