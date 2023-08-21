我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

家政阿姨奮鬥史 來美11年到創業 月入過萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）
楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

許多初來乍到南加華人移民，因為環境陌生和語言不通使求職之路受到侷限。因此門檻低、上手快的家政保潔行業成為不少華人的工作選擇。來自中國的楊阿姨就是一個典型的例子，來美11年，從清潔工開始到自己「創業」，曾打掃過長滿蛆蟲的水池，遇到過吹毛求疵的顧客，但她依靠勤懇和專業，闖出了自己的一片天地，接單不斷、月入過萬，她的故事也是許多普通人美國夢的一個縮影。

楊阿姨說，11年前來美國，開始在家幫兒子帶孩子，為了應付高昂的生活成本，她決定出去打工。通過職介所入職一家華人清潔公司。楊阿姨說，一開始什麼都不會，就跟著老闆幹活，一天大概要打掃六、七戶人家，收入大約是70元一天，如果沒有活幹，那一天就只能待在家裡，沒有收入。

回憶剛開始不久從業的經歷，「打掃過一戶人家，家裡的池子長滿了蛆蟲和蒼蠅，根本下不去手，差點吐了。」慢慢地，楊阿姨克服了自己的恐懼，也開始對這份工作得心應手。楊阿姨補充，自己遇到的客戶大多數都很友好，但是也有非常吹毛求疵的客戶，曾經遇到過一戶人家，打掃完衛生後，那人就用手抹窗戶縫和門縫，說是還有灰塵，就不願意付款，態度非常蠻橫。她說，「我就跟在後面，她的手抹到哪兒，就擦到哪兒，最後客戶才勉強付款。」

俗話說，三百六十行行行出狀元，在長期的經驗積累中，楊阿姨成長為一個「清潔行家」。曾有客戶抱怨，說自己的牆磚被上一家清潔公司給擦壞了，「什麼材質用什麼清潔劑都是很有講究的，我看一下材質就知道該用哪一種清潔劑，」楊阿姨說，自己的清潔裝備很齊全，會根據客戶家裡的情況調整。而楊阿姨的專業和勤懇也得到了客戶和前僱主的一致認證，「這個行業流動性很大，在清潔公司四年多，來來去去100多人，」最終只有楊阿姨得到了老闆的肯定，留了下來。

在四年多的打工經歷之後，楊阿姨覺得，自己是時候單幹了，這樣能掙更多錢，減輕家庭的壓力。她動員了自己的兒子，開啟了母子組合的「創業」之路。楊阿姨表示，一開始沒有客戶，自己也不想從之前的雇主那裡搶客戶，她就通過登廣告等方式，陸陸續續接單，得到了這些客戶的肯定後，他們就介紹自己的朋友過來，現在楊阿姨的家政保潔生意十分火爆，需要提前預約才能簽單。楊阿姨說客戶的肯定就是自己的動力，「客戶說從來沒看到過自家的廚房這麼乾淨，我感到很開心」。

而通過自己的努力，楊阿姨也讓全家在美國過上了穩定的生活，她說，「現在每月能掙到上萬元，雖然不算很多，但時間自由，生意穩定，也算是在美國真的安定下來了。」

華人 南加 移民

上一則

遇仇恨事件 逃離後舉報求償

下一則

加州民權廳收集仇恨數據 為受害人提供幫助

延伸閱讀

菅紉姿演家政婦 和張博不打不相識

菅紉姿演家政婦 和張博不打不相識
打工華男病亡 連江同鄉會募款送暖

打工華男病亡 連江同鄉會募款送暖
蘿蔔與壽司（六）

蘿蔔與壽司（六）
烏龍

烏龍
「下班後微信辦公算加班嗎?」全網打工人關注 法院這樣判

「下班後微信辦公算加班嗎?」全網打工人關注 法院這樣判
理財百科／暑期打工 累積財富最佳起點

理財百科／暑期打工 累積財富最佳起點

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥