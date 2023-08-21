家政阿姨奮鬥史 來美11年到創業 月入過萬

楊阿姨在清潔廚房灶台和油煙機。（記者朱敏梓/攝影）

許多初來乍到南加 的華人移民 ，因為環境陌生和語言不通使求職之路受到侷限。因此門檻低、上手快的家政保潔行業成為不少華人的工作選擇。來自中國的楊阿姨就是一個典型的例子，來美11年，從清潔工開始到自己「創業」，曾打掃過長滿蛆蟲的水池，遇到過吹毛求疵的顧客，但她依靠勤懇和專業，闖出了自己的一片天地，接單不斷、月入過萬，她的故事也是許多普通人美國夢的一個縮影。

楊阿姨說，11年前來美國，開始在家幫兒子帶孩子，為了應付高昂的生活成本，她決定出去打工。通過職介所入職一家華人清潔公司。楊阿姨說，一開始什麼都不會，就跟著老闆幹活，一天大概要打掃六、七戶人家，收入大約是70元一天，如果沒有活幹，那一天就只能待在家裡，沒有收入。

回憶剛開始不久從業的經歷，「打掃過一戶人家，家裡的池子長滿了蛆蟲和蒼蠅，根本下不去手，差點吐了。」慢慢地，楊阿姨克服了自己的恐懼，也開始對這份工作得心應手。楊阿姨補充，自己遇到的客戶大多數都很友好，但是也有非常吹毛求疵的客戶，曾經遇到過一戶人家，打掃完衛生後，那人就用手抹窗戶縫和門縫，說是還有灰塵，就不願意付款，態度非常蠻橫。她說，「我就跟在後面，她的手抹到哪兒，就擦到哪兒，最後客戶才勉強付款。」

俗話說，三百六十行行行出狀元，在長期的經驗積累中，楊阿姨成長為一個「清潔行家」。曾有客戶抱怨，說自己的牆磚被上一家清潔公司給擦壞了，「什麼材質用什麼清潔劑都是很有講究的，我看一下材質就知道該用哪一種清潔劑，」楊阿姨說，自己的清潔裝備很齊全，會根據客戶家裡的情況調整。而楊阿姨的專業和勤懇也得到了客戶和前僱主的一致認證，「這個行業流動性很大，在清潔公司四年多，來來去去100多人，」最終只有楊阿姨得到了老闆的肯定，留了下來。

在四年多的打工經歷之後，楊阿姨覺得，自己是時候單幹了，這樣能掙更多錢，減輕家庭的壓力。她動員了自己的兒子，開啟了母子組合的「創業」之路。楊阿姨表示，一開始沒有客戶，自己也不想從之前的雇主那裡搶客戶，她就通過登廣告等方式，陸陸續續接單，得到了這些客戶的肯定後，他們就介紹自己的朋友過來，現在楊阿姨的家政保潔生意十分火爆，需要提前預約才能簽單。楊阿姨說客戶的肯定就是自己的動力，「客戶說從來沒看到過自家的廚房這麼乾淨，我感到很開心」。

而通過自己的努力，楊阿姨也讓全家在美國過上了穩定的生活，她說，「現在每月能掙到上萬元，雖然不算很多，但時間自由，生意穩定，也算是在美國真的安定下來了。」