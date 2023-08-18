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打砸搶案增加 大洛杉磯警於成立專責團隊 24小時輪值防堵

編譯胡立宗、記者朱敏梓／綜合報導
洛市市長貝斯與警界代表連袂召開記者會，宣布打砸搶專責團隊已經開始運作。（取自FOX）
洛市市長貝斯與警界代表連袂召開記者會，宣布打砸搶專責團隊已經開始運作。（取自FOX）

洛杉磯地區近來打砸搶案件再度升高，連知名商店、百貨都會在光天化日下被結夥洗劫，洛市市長貝斯（Karen Bass）與洛市、洛縣警察17日宣布，正式成立對付打砸搶的專案團隊。

該團隊已於16日傍晚正式開始運作，22名成員來自洛縣警局、格蘭岱警局（Glendale）、布班克警局（Burbank）、比佛利山警局（Beverly Hills）、聖塔蒙尼卡警局（Santa Monica），加州公路巡警（California Highway Patrol）與聯邦幹員。 洛縣檢察長辦公室、洛市檢察長辦公室、加州檢察長辦公室也會派人參與。

專責團隊位於聖費南度谷（San Fernando Valley），因為當地發生多起打砸搶案件，也鄰近好發區域洛市西區。團隊將採一周七天、每天24小時輪值，以立即應對事件與後續調查。貝斯在記者會中強調，任何人犯事，執法人員都不會放過。

不只是加州，美國其他各地在新冠期間都出現打砸搶案件大增的趨勢，但是洛杉磯地區近來的事件已經超出以往規模。州長紐森也已指派公路巡警增派人力資源，協助大洛杉磯解決針對零售店的組織犯罪。他說，加州正在投入以億元計的資金打擊組織犯罪，也會對地方警力提供必要支援，以期恢復洛杉磯地區的秩序。

17 日參加記者會的代表強調，團隊不只會鎖定案件疑犯，也會一併調查協助犯罪者，包括接送的車手、窩藏犯人則者，以及協助銷贓者。對於零元保釋政策的衝擊，他們強調會盡可能準備各項指控的證據。 洛市警局強調，不讓民眾安心購物的罪犯，警方一定不會坐視。

同時，加州公路巡警局（CHP）16日也召開記者會，強調正組織警力，嚴厲打擊這些針對零售商的群體搶劫行為。

律師羅傑·博納克達爾（Roger Bonakdar）表示，如果兩人或兩人以上的人達成一致從事非法活動，就有可能被指控為共謀。「我們看到這些大規模的團夥砸搶，他們會被指控重罪，可能的拘留時間也會更長，而且因為有重罪的前科，這意味著如果他們再次搶劫並再次受到指控，他們可能會被判處更重的刑罰」。

加州議會第1708號法案正在尋求修改第 47 號提案，將兩次或兩次以上盜竊罪定為重罪。加州公路巡警Adrian Lopez表示，加州公路巡警局不會在這些有組織的犯罪團夥面前退縮。

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