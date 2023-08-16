韓珍妮提案時薪調至25元 華資旅館業者憂成本上升

洛杉磯縣政府提出每小時25美元最低工資提案，引發業界擔憂成本上升及市場競爭影響，業者更呼籲政府需謹慎考慮，確保平衡商業需求和員工權益。（pexel示意圖）

洛杉磯 縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）8月8日提案要求該縣內大型酒店和主題公園支付員工每小時至少25美元的最低工資，對此，南加州 台灣旅館業同業公會強調，不應針對單一行業，而是要整體考量。

該公會指出，政府政策不應對旅館業單向干預，而應全面考量各行業，以確保公平競爭並維護整體經濟穩定。

針對此案，包括加州酒店住宿聯合會、亞美酒店業者聯合會以及洛杉磯酒店聯合會也發表聲明，批評該提案未考慮長遠影響。

南加 州台灣旅館業同業公會顧問汪蔚興指出，市政府的政策干預可能對商業運營和地區競爭帶來不良影響。儘管提高最低工資的提案旨在改善員工待遇，政府卻未充分考慮商業環境和市場競爭，過高的薪資要求可能迫使業主削減工時或提高效率以因應成本上升，進而對員工和業主都帶來壓力。

他進一步強調，政治人物提出此類要求時，商家通常會質疑其背後動機，是否出於競選或個人政治聲望，因此政府決策應更多考慮產業需求和員工實際情況。

汪蔚興也指出，這個行業已經面臨人員招聘的困難，許多旅館和餐飲業者已經提高了薪資，以吸引有經驗的員工。然而，過高的薪資要求可能導致成本升高，進一步影響商業運營。他還特別強調不同地區的薪資水平和生活成本存在差異，政府政策可能導致跨區域的競爭失衡，影響企業的競爭力。

他敦促政府在制定薪資政策時謹慎考慮其影響，避免過度干預市場，以實現商業需求和員工權益的平衡。

此外，南加州台灣旅館業同業公會會長張郁芬建議，如果政府要干預，應保持一致，提高所有相關行業的最低工資，讓市場自主決定薪資水平。她指出，政府政策可能對旅館業帶來不必要的壓力，影響市場競爭力，她認為，若政府確定要進行干預，應確保所有相關行業的最低工資水平一致，以確保公平競爭，讓市場自行調節工資。

張郁芬擔憂，若此案成行可能對酒店業和就業穩定帶來不利影響。她強調，提高最低工資的決策必須謹慎考慮，因為可能增加勞工成本，對業務運營造成壓力。在此情況下，有兩種可能的解決途徑；首先：業者可能將成本轉嫁給消費者，透過提高房價來彌補成本，但可能引發通膨風險。另一種解決方法是削減員工數量或降低員工福利，然而這對員工和整個行業都不是理想情況。

張郁芬解釋，提高最低工資可能會對整體薪資結構造成影響，導致企業成本上升，她呼籲政府應該考慮採取一些針對酒店業的具體措施，如減稅和提供援助。