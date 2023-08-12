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好萊塢罷工百日 演員喊賣房

編譯胡立宗／綜合報導
Billy Porter 2023年出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）
Billy Porter 2023年出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

好萊塢編劇工會WGA與演員工會 SAG-AFTRA的罷工，本周或許能迎來轉機，因為勞資雙方終於要坐下來談了。雖然不少人期待能夠談出結果，包括因為罷工而慘兮兮的外燴等周邊產業，但知名演員Billy Porter還是立場強硬，直言要是資方不讓步，他就算賣房子也要繼續罷工。

另外，美國7月新增職缺僅18萬7000個，低於預期。CBS認為，原因之一可能就是編劇工會罷工百日，演員工會也持續進行，畢竟加州影視相關職缺超過70萬個，總工資超過700億元。

演員兼布班克市長Konstantine Anthony。（取自CBS）
演員兼布班克市長Konstantine Anthony。（取自CBS）

既是演員又是市長的Konstantine Anthony，直言參加罷工當然就不會有意願消費，周邊商家一定會受到波及，他之前是洛杉磯縣布班克（Burbank）的副市長，2022年當選市長。

罷工波及的周邊產包括外燴業者，Alex Catering Co.就少了70%的訂單，被迫裁員50%，老闆Alex Uceda當然希望談出結果、罷工收場。不過演員Billy Porter接受英國Evening Standard訪問時強調，罷工當然影響收入，很多人可能會難以度日，但是當人們看到他也在罷工行列中時千萬別說，「喔，貪得無厭的大咖又想撈更多錢了」，因為事實上罷工打亂了他本來的演出安排，連他都要重新調整財務結構，甚至得要賣房了。

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