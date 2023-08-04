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奇諾谷教委會主席遭威脅 女嫌被捕

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾谷學區行政中心。（記者啟鉻／攝影）
奇諾谷學區行政中心。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸奇諾谷學區（Chino Valley Unified School District）教委會主席近日遭到暴力威脅，一名女性涉嫌此案於8月2日被拘捕。該學區日前通過了一項具有爭議性的決定，當學生自主認定是跨性別者時，需要老師通知家長。

52歲的柏克萊居民默根（Rebecca Morgan）涉嫌威脅遭被捕，她被指控威脅公職人員。奇諾市府發出資訊指出，調查確認，嫌犯是對奇諾谷學區教委會成員發出威脅的其中一員。

奇諾市警方於7月21日接到報警後展開調查。就在案發前一天，學區教委會通過了具有爭議性的政策，會議持續很長時間，並充滿火藥味，加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）參會發言時還被趕出了學區教委會會場。

警方在調查該案時，將此次暴力威脅與一名外來者聯繫起來，並就此案與當地警方合作。據稱，一周內，多人給教委會成員發送威脅性的電子郵件和社交媒體帖子。

警方根據調查將結果提交給聖伯納汀諾縣檢察官。值得關注的是，在7月20日學區教委會會議上，教委會主席紹沃（Sonja Shaw）將州教育總監趕出了會場。紹沃曾是奇諾谷家長維護者（Parent Advocates Chino Valley）組織的主席。在她當選學區教委之前，該組織極力反對疫情大流行期間頒布的口罩令。

奇諾谷學區教委會主席紹沃（中）受暴力威脅。（記者啟鉻／攝影）
奇諾谷學區教委會主席紹沃（中）受暴力威脅。（記者啟鉻／攝影）

學區 教育總監 加州

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