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台美人清寒獎學金 扶持清貧

記者張庭瑜／洛杉磯報導
在這場盛會上，多名從外州遠赴而來的台美人與台美人獎學金基金會的董事、紀欽耀處長等重要嘉賓一同合影留念，也展現了台美社區的凝聚力和團結合作的精神。（記者張庭瑜/攝影）
在這場盛會上，多名從外州遠赴而來的台美人與台美人獎學金基金會的董事、紀欽耀處長等重要嘉賓一同合影留念，也展現了台美社區的凝聚力和團結合作的精神。（記者張庭瑜/攝影）

台美人獎學金基金會(TASF)7月23日（周日）在洛杉磯朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）舉行清寒獎學金頒獎典禮，表揚2020至2023年的獎學金獲得者。

台美人獎學金基金會(TASF)董事長周正烜表示，這是疫情後首次舉行頒獎典禮，每年選出的學生都有不同的背景和故事，但都需要台美社區的幫助。

周正烜進一步指出，在基金會創辦初期，許多社團曾認為台美社區中不會有貧困學生，但隨著時間推移，他們發現像阿拉巴馬州、佛羅里達州等地，確實有部分台美學生需要幫助。因此，能夠邀請來自不同地區的學生參加活動，讓周正烜感到很高興。

清寒獎學金得獎者Derrick Chen表示，他很難用言語表達對獎學金的感激之情，這個獎學金使他在沒有債務負擔的情況下完成學業，他未來打算成為一名專攻移民法律的律師。回憶尋找獎學金的過程，在收到獲得獎學金的消息時，Derrick Chen感到非常興奮，因為這不僅是財務上的幫助，更讓他感受到台美社區像一個大家庭般溫暖。Derrick Chen的家人也曾經歷從台灣到美國的漫長移民過程，深知第一代移民所經歷的困難。他也關注到佛羅里達州移民所面臨的挑戰，因此希望成為移民律師，更好的回饋社區。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，他為台美人或混血台美人對台灣產生認同感而高興。透過獎學金的頒發，希望能夠加深優秀學子對台灣的了解，以及學習前一輩台美人在美國的奮鬥精神。

出席貴賓還包括台美人獎學金基金會(TASF)財務長黃群雁、董事會秘書長陳柏宇、董事/創辦人余崇孝、董事Chris Chang Dumortier、Howard Zee、Patty Chao、洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣、及加州前財務長江俊輝等。

移民 洛杉磯 佛羅里達州

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