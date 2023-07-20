AI創商業價值 台商會講座吸引青年

程世嘉表示，人工智慧可在各行各業應用，以iKala為例，他們在投資解決方案和影響力行銷等領域運用了人工智慧技術。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台美商會青商部18日（周二）在台灣會館舉辦講座「AI 轉型：釋放人工智慧 商業價值」，吸引了眾多青年聆聽，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉介紹人工智慧的商業價值以及iKala公司在AI領域的專案。

程世嘉帶領iKala經歷轉型，從最早的線上KTV服務發展成為今日的AI行銷科技公司。iKala成為Google Cloud全球第二大合作伙伴、以及Facebook行銷解決方案的唯一台灣企業。程世嘉表示，人工智慧如同水和電一樣，可以在各行各業中應用。以iKala為例，他們在投資 解決方案和influencer marketing等領域都應用了人工智慧技術。

程世嘉提出了幾點建議，首先是企業應該建立基本的數據意識，開始收集既有資料。其次，要從現有的商業模式出發，因為AI不是一個隨時可以觸發的技術，而是需要從興趣出發，基於現有的編程模型。第三，將人工智慧納入可持續進展的軌道，讓各部門都能使用，就像使用水和電一樣。

程世嘉分享了一個令人印象深刻的應用案例，涉及台灣和亞洲的製造業客戶。這些客戶面臨環境和經營改變，開始注重顧客關係和品牌建立。他們利用iKala的平台收集不同營銷渠道的資料並進行客戶分析，結果顯示他們的網站覆蓋率提高了超過六倍。這個案例讓程世嘉印象深刻。他進一步指出，未來的人工智慧就像學習英語一樣，任何年齡的人都可以開始學習，不需要成為電腦科學家或主修商業。他建議大家從不同的層面了解如何應用人工智慧。

青商部會長傅瑞克表示，台灣有許多企業在科技轉型方面取得了成功，這次的講座正是為了讓年輕人了解並掌握人工智慧的商業價值。（記者張庭瑜/攝影）

青商部會長傅瑞克表示，分享人工智慧相關知識很用實用性，台灣有很多企業在科技轉型方面取得了成功。呼籲大家關注，不定期邀請專家們分享知識。

台灣會館董事長陳柏宇對人工智慧非常感興趣，他希望透過這個活動能吸引更多台美年輕人，參加台灣會館舉辦各種活動。他認為人工智慧對於年輕人來說是一個重要的資源，大家應該多了解它對商業模式和年輕人的影響，並且要注意未來可能出現的替代性影響。因此，他希望大家多多關注這個重要的發展。