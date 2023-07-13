洛城11歲華裔方子軒 全美空手道冠軍

11歲的方子軒，在2023年全美空手道錦標賽（USWC）上勇奪U11男子組冠軍，成為該賽事開賽19年來首位斬獲全美冠軍的華裔少年。（家長提供）

洛杉磯 11歲華裔 少年方子軒（TszHin Fang），在2023年全美空手道錦標賽（USWC）上勇奪U11男子組冠軍，成為該賽事2005年開賽19年來首位斬獲全美冠軍的華裔少年。

香港出生，上海成長，方子軒9歲隨父母移居洛杉磯。小時候因為長得瘦小，父母送他去學空手道，本來只是為了强身健體，培養紀律，沒想到孩子真的喜歡上了這項運動，先後拜師中國空手道黑帶四段師範汪健和日本黑帶五段師範TAKU NAKASAKA，踢、摔、擊、打，反覆千萬次練習，不斷精進，樂此不彼。

最近七年，他共奪得24枚國際和國家級空手道比賽獎牌，其中金牌19枚，在上海、東京、洛杉磯等地舉行的空手道大賽中，屢獲同齡組比賽冠軍。

身材並不高大的方子軒，最擅長技術型打法，靈活及速度，加上一些高難度動作，如「捨身技」「上段迴旋踢」等游刃有餘，後來還學習摔跤和泰拳，常常使他能夠輕易地以小制大，出奇獲勝。2018、2019年，他在亞洲少年空手道大賽中過關斬將，連續兩年蟬聯亞 洲U7U8男子組冠軍。

移民美國短短三年，這個東方大男孩已在洛杉磯空手道賽場上嶄露頭角，不同族裔的空手道同好都知道有一個「Hins Fang」和「軒仔」。目前，方子軒在洛杉磯一所私立學校．即將升入六年級，品學兼優。他說，他最喜歡科學類的科目，已能講一些西班牙語與日語。雖然私下幾乎天天習武，但平時在校他是一個低調而友好的學生，很多同學和老師都不知道他其實是一個「武林高手」。

11歲的方子軒，在2023年全美空手道錦標賽（USWC）上勇奪U11男子組冠軍，成為該賽事開賽19年來首位斬獲全美冠軍的華裔少年。（家長提供）

每個優秀孩子的背後常常都有默默支持和付出的家長，方子軒也不例外，他的爸爸方勝利是他的啟蒙老師。方勝利和太太都非常支持兒子，在上海的時候，為孩子學會一個空手道絕招，一家三口每個星期六從上海乘坐高鐵往返四小時到杭州求學兩個小時，一學就是兩年，直到移居來美。兒子八歲開始嶄露頭角，方勝利特別編寫電子版的「Hins軒仔空手道比賽總結和賽事點評」，幫助孩子總結經驗，吸取教訓，更上層樓。

這份比賽點評後來還成了其它少年空手道同好的「比賽紅寶書」，還翻譯成日文版。而方子軒每年也都參加志願者義務演武，展示武藝的同時，也協助推廣空手道運動。目前，方子軒正積極備戰今年11月的東京世界空手道錦標賽和全美IKF的泰拳積分錦標賽，希望再創佳績。