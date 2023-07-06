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洛城新語╱遊民安置政策需要完整配套

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近日，南加州哈仙達岡社區不安寧，該地接連舉行多次大規模集會抗議，反對洛縣政府在當地建立永久遊民村。其實，近幾年來，不止在哈岡，包括爾灣、亞凱迪亞等華人聚集區都有過大規模反對遊民設施的事件。

加州遊民問題日益嚴重，疫情之後，各縣、市演化房匙計畫（HomeKey）計畫來安置遊民。該計畫在某些地區推行的很順利，但在某些社區卻遭到強烈反對。例如近期的哈岡事件，該地居民4月得知洛縣政府將把一處Motel6改建成永久遊民村，此遊民村包括142個帶廚房的套間，將於6月動土，關鍵是，申請條件上，申請者不會因濫用藥物和酒精，或精神疾病而被拒絕入住。

哈岡民眾中，大部分反對該項建案，原因是離學校太近，並稱洛杉磯縣政府在決議時並未通知哈岡居民，導致該建案在大部分民眾不知情的狀況下就準備開工。目前負責該區的洛縣委員蘇麗絲辦公室雖然已有正式聲明，但只強調員工遭到不公平對待，未具體回應居民訴求，簡言之，中心還是要蓋。

2018年，橙縣政府曾計畫在拉古那尼格爾（Laguna Niguel）、爾灣、杭廷頓灘（Huntington Beach）建立暫時遊民屋，當時三個城市皆反對，尤以爾灣市最激烈。該市有約250名居民集會抗議，其中大部分為華人。2021年，亞凱迪亞市民反對建立庇護遊民的「小房子」計畫，反對者中大部分也是亞裔。

許多人將此議題導向華人、亞裔占多數的城市、地區，對遊民屋的建造反對聲才會如此大，其實，與其說是華人與其他族裔對待遊民問題的態度有區別，倒不如說是地區、城市間對遊民政策的態度不同。遊民屋進駐一個地區，對於該地的安全、經濟發展仍有一定程度影響，沒有哪個城市會主動要求安置遊民屋。

相較之下，較富裕的社區對遊民管制相當嚴格，對建立遊民設施更保守。今年4月，洛杉磯市和比佛利山莊的交界地帶出現怪異現象。San Vicente大道東邊洛市地界，遊民帳篷駐紮地密密麻麻，然而一街之隔的西邊，地屬比佛利山莊地界的大街上，卻乾乾淨淨，一個遊民都沒有。

媒體採訪後才得知，原來比佛利山的警察非常嚴格，不許他們在該市駐紮，而洛杉磯市雖也有不許駐紮帳篷的規定，但並沒有嚴格執行，才造成這番涇渭分明的現象。也因此，就算有政策也會出現未確實落實的可能，難怪居民反彈如此之大。

如今，哈岡已表態會繼續抗爭，而縣政委的態度仍然堅定，雙方沒有交集的結果對政府而言無疑是一個失敗的溝通，未來安置遊民的進程中，如何說服較保守地區民眾接納遊民設施，不讓遊民的進駐給當地治安、經濟造成困擾，需要一個完整的配套措施讓居民有信任感，而這要怎麼做到值得縣府思考和克服。

遊民 華人 比佛利山

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