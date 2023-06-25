台北市議員 洛杉磯演講

簡舒培的演講吸引了眾多觀眾的積極參與，大家紛紛湧上台與簡舒培合影留念。（FAPA提供）

曾任民進黨 發言人及政論節目名嘴的台北市議員簡舒培，應FAPA台灣公共事務會洛杉磯 分會邀請6月21日晚在大洛杉磯台灣會館發表「聚焦台灣擊退假新聞」專題演講，深層探討國家安全、性別平權以及台灣總統大選最新情況等議題。

最近掀起的Me Too性騷擾風暴席捲台灣新聞熱度，簡舒培認為民進黨對性別平權的態度比其他政黨更加重視，民進黨在性別平權方面將把危機化為契機，未來將制定保護性別平權的法案。

簡舒培在幾場巡迴演講中發現，綠營鄉親最焦慮的是柯文哲是否有當選的機會？簡舒培認為選情還有半年，形勢瞬息萬變。

過去三強鼎立對民進黨有利，現在也是如此嗎？簡舒培直言，民進黨非常清楚三強鼎立潛在的威脅，即所謂藍白合作下架民進黨的力量，會比較不利；即使如此，民進黨仍然會非常團結，拼盡全力贏得明年選舉。她認為賴清德總統候選人的優勢在於從政資歷最完整，從醫師一直做到副總統，也是具有國際視野的副總統。

選舉真的會出現預期的鐘擺效應嗎？簡舒培認為明年選舉只要推高投票 率，大家都出來投票，民進黨執政八年的成績有目共睹，鐘擺會擺過來，民進黨就能贏得勝利；因此，她呼籲海外僑民現在就做好規劃，參加海外助選團，回來拉票和投票。