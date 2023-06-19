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北美台商 江俊霖接任總會長

記者張庭瑜／洛杉磯報導
北美洲台灣商會聯合總會長吳東昇（左一）交接印信給江俊霖（右一）。（記者張庭瑜/攝影）
北美洲台灣商會聯合總會長吳東昇（左一）交接印信給江俊霖（右一）。（記者張庭瑜/攝影）

北美洲台灣商會聯合總會第35屆第三次理監事聯席會議17日（周六）舉行，江俊霖接任第36屆總會長。除北美洲台灣商會聯合總會會長、監事長和青商部新舊會長，進行印信交接外，僑委會委員長徐佳青贈送花瓶給國策顧問楊信，感謝他的奉獻。

晚宴開場由南加大樂隊表演，為活動注入活力和熱情。隨後，前總會長姚宏智、總會長吳東昇和徐佳青致詞，為晚宴揭開序幕。國策顧問楊信、田詒鴻、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、副處長張正育以及洛僑中心主任陳敏永等出席此次盛會。

吳東昇表示，僑委會晚宴象徵對僑胞的關心和熱愛。他感謝徐佳青委員長的辛勤付出，並強調沒有大家的支持就無法取得如今的成果。他也向新上任的總會長江俊霖、監事長林翠雲和青商部會長林維洋表示祝賀。

徐佳青表示，很榮幸參加北美洲台灣商會聯合總會的晚宴，感謝吳東昇總會長及其團隊的辛勤工作，她還鼓勵青商在繼承傳統的同時，勇於創新。

江俊霖表示，很榮幸能擔任第36屆總會長。他回憶蔡仁泰董事長和其他前輩對他鼓勵，並感謝在場前輩們的支持，他將努力做得更好，並感謝吳東昇總會長一直以來的指導。江俊霖提到在競選發表會上的政見，希望在任期內能夠逐一實現這些目標。

活動中，吳東昇頒發感謝狀給籌辦活動的人員，包括總召田詒鴻、秘書長温玉玲、財務長陳慶恩、科技長劉雅薇和監事長方芸芸。同時，徐佳青贈送瓷花瓶給國策顧問楊信，感謝他在關島的捐款，並代表中華民國政府對楊信的努力表示感謝。徐佳青表示，透過獎學金，能讓更多關島年輕人了解和認識台灣。

最後，在眾人的見證下，北美洲台灣商會聯合總會長吳東昇交接印信給江俊霖，監事長方芸芸交接給林翠雲，青商部會長高欣怡交接給林維洋。晚宴在有「小鳳飛飛」之稱的方寧精彩演出中圓滿結束，觀眾們有感於她的舞台魅力，紛紛與她合影留念。

來賓們與南加州大學樂團在一起合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們與南加州大學樂團在一起合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
神似鳳飛飛的方寧的精彩演出令台下觀眾為之驚艷，她的才華和魅力讓人不禁拿出手機捕捉...
神似鳳飛飛的方寧的精彩演出令台下觀眾為之驚艷，她的才華和魅力讓人不禁拿出手機捕捉這難得的時刻。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯青商部會長高欣怡（左一）將職位正式移交給林維洋（右一）。（記者張庭瑜／攝影...
洛杉磯青商部會長高欣怡（左一）將職位正式移交給林維洋（右一）。（記者張庭瑜／攝影）
在交接儀式上，監事長方芸芸（左一）將職位移交給林翠雲（右一）。（記者張庭瑜／攝影...
在交接儀式上，監事長方芸芸（左一）將職位移交給林翠雲（右一）。（記者張庭瑜／攝影）
獲獎的工作人員在大會中受到了表揚和肯定，他們的辛勤工作和卓越表現對於整個活動的成...
獲獎的工作人員在大會中受到了表揚和肯定，他們的辛勤工作和卓越表現對於整個活動的成功起到了關鍵作用。（記者張庭瑜／攝影）
徐佳青（左）贈送瓷花瓶給國策顧問楊信（中），以表感謝他在關島的捐款。（記者張庭瑜...
徐佳青（左）贈送瓷花瓶給國策顧問楊信（中），以表感謝他在關島的捐款。（記者張庭瑜/攝影）
僑務委員會委員長徐佳青表達對商會的感謝。（記者張庭瑜/攝影）
僑務委員會委員長徐佳青表達對商會的感謝。（記者張庭瑜/攝影）
所有貴賓齊聚舞台前，專注地欣賞著精彩的表演。（記者張庭瑜／攝影）
所有貴賓齊聚舞台前，專注地欣賞著精彩的表演。（記者張庭瑜／攝影）
新任總會長江俊霖在就職演講中表達了對前輩們的感謝之情，他深深感激前輩們對他的提攜...
新任總會長江俊霖在就職演講中表達了對前輩們的感謝之情，他深深感激前輩們對他的提攜和悉心栽培。（記者張庭瑜／攝影）
來賓們在觀眾席上為台上獲獎者感到開心和振奮。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們在觀眾席上為台上獲獎者感到開心和振奮。（記者張庭瑜/攝影）
徐佳青（左）頒賀狀給新任會長江俊霖。（記者張庭瑜/攝影）
徐佳青（左）頒賀狀給新任會長江俊霖。（記者張庭瑜/攝影）
徐佳青（左）頒發感謝狀給吳東昇，感謝吳東昇在北美洲台灣商會聯合總會所做的貢獻。（...
徐佳青（左）頒發感謝狀給吳東昇，感謝吳東昇在北美洲台灣商會聯合總會所做的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

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