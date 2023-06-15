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華生鄒志匯錄取杜克大學 盼成歷史學家研究加州華人史

記者張宏／洛杉磯報導
橙縣藝術高中（Orange County School of the Arts）華人學生鄒志匯（Jerry Zou)最近被杜克大學（Duke University）錄取，他喜歡歷史和寫作。（記者張宏／攝影）
橙縣藝術高中（Orange County School of the Arts）華人學生鄒志匯（Jerry Zou)最近被杜克大學（Duke University）錄取，他喜歡歷史和寫作。（記者張宏／攝影）

橙縣藝術高中（Orange County School of the Arts）華人學生鄒志匯（Jerry Zou）最近被著名的杜克大學（Duke University）錄取，他說，歷史是他的職業方向，創意寫作是愛好，現在學歷史的亞裔年輕人很少，他想走少有人走的路，希望能成為一名歷史學家，尤其想研究加州華人歷史。

鄒志匯（Jerry Zou)在亞馬遜最新出版的書籍封面。（Jerry Zou提供...
鄒志匯（Jerry Zou)在亞馬遜最新出版的書籍封面。（Jerry Zou提供）

作為一名高中生，拿到杜克大學的錄取通知書應該放鬆享受假期才是，但是18歲的鄒志匯反而更忙碌了。每天除了留出固定時間寫作，還要收集歷史資料。同齡人都有幾個社交網路帳號，但他不想浪費太多時間在網路上。最近他對加州石油歷史感興趣，先後拜訪周邊好幾家相關博物館，了解當地石油開採和挖掘歷史。

鄒志匯就讀的橙縣藝術高中就是培養特長生的學校，他目前已在美國的各類期刊雜誌發表了18篇短篇小說、詩歌和書評等作品，以及出版了幾本英文小說。但他並不是土生土長的美國小孩，12歲才來美國讀書，小時候住家就在上海圖書館附近，所以他從小就很喜歡閱讀，來美國後依然保持愛好閱讀的習慣，每周他會讀完三到四本幾百頁的書。

鄒志匯（Jerry Zou)在Santa Ana River Review上發表...
鄒志匯（Jerry Zou)在Santa Ana River Review上發表的文章截圖。（Jerry Zou提供）

他從小學三、四年級開始寫作，幾乎每天會花數個小時，隨身攜帶一個筆記本，記錄大腦中的想法或句子。除了給雜誌期刊投稿，他在九年級寫了兩本小說，十年級又寫了一本，然後在亞馬遜出版。看過的朋友表示很喜歡，覺得他的故事很有畫面感。

鄒志匯說，寫作是他的興趣，歷史是他的職業方向。他喜歡大歷史，也喜歡微觀歷史的小人物。他認為歷史有很多偶然性，歷史人物只是中轉站或加速器，傳統歷史教育只提到成功者，較少提及成功背後的團隊的付出。

華人學生鄒志匯（Jerry Zou)從小學三四年級開始寫作，幾乎每天會花數個小時...
華人學生鄒志匯（Jerry Zou)從小學三四年級開始寫作，幾乎每天會花數個小時（記者張宏／攝影）

即將去杜克深造的他對大學生活充滿期待，他說，他想一路讀到博士，希望大學有更多資源，投身優秀的歷史學家門下，他想研究美國歷史，特別是美國西部歷史和加州華人歷史。

鄒志匯曾經毛遂自薦擔任「國家歷史日」（National History Day）南加高中比賽的評委，也是美國歷史學會（Organization of American Historians，簡稱OAH )的會員。他說，活動現場很多是各大高校歷史學教授，很少有亞裔年輕人想在歷史研究上有所建樹。他或許走了少有人走的路，但這是他喜歡的。

Jerry隨身都會攜帶一個筆記本，記錄腦中想法或句子。（記者張宏／攝影）
Jerry隨身都會攜帶一個筆記本，記錄腦中想法或句子。（記者張宏／攝影）

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