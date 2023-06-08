LAX通過史上最大預算 將提升工資福利

LAX對新財年發展和客運數量有信心，機場委員會批准有史以來最大預算。（記者張宏／攝影）

LAX對新財年發展和客運數量有信心，機場 委員會批准有史以來最大的預算 。洛杉磯 機場委員會 (BOAC)日前一致批准洛杉磯世界機場(LAWA)在2023-2024財年10億7600萬元的預算。LAWA是洛杉磯市專有部門，這意味著它的運營不會使用納稅人的錢。

機場新財年預算與同期約20億500萬元的預計收入相匹配，因此在資本化勞動力調整前的預計淨收入為9億2800萬元。 這些淨收入可用於償還債務、儲備基金和資本項目。 LAWA的預算支出支持日常運營，並提供能力來履行聯邦對機場運營安全和保障的授權。

機場委員會總裁Beatrice許（Beatrice Hsu）表示，很自豪批准洛杉磯世界機場的歷史性預算，該預算投資於機場持續現代化，建設和維持員工隊伍，並實現機場在安全保障、客戶體驗和可持續性方面的長期戰略目標。最重要的是，批准的2023-2024財年預算確保機場的持續財務穩定，因為機場在逐步走出疫情陰影，並期待開放主要設施和項目，包括自動旅客捷運列車和聯合租車設施。

LAWA運營費用最大部分包括支付給員工和為LAW提供服務的市府員工工資、附加福利和其他工資支出。人員成本佔總運營費用預算的6億1820萬元或 57%。 2023-2024財年 LAWA直接僱用的員工工資和福利預算為5億3750萬元，比上個財年通過的預算增加 8%。擬議預算假定員工人數約為3662個，其中包括全職和兼職職位。 這比上個財年通過的預算中的3584個職位增加78個職位，且顯著高於現有的2930名僱員。這主要是由於需要額外的運營、維護、安全和行政人員來支持增加的乘客在機場的活動，這相當於LAWA在疫情前的員工人數。