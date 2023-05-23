洛城亞裔女遭歧視 捷運無端被打

被打的53歲亞裔女子。（ABC7）

一名53歲的亞裔 女性近日在長堤 市洛杉磯大都會捷運 （Metro，以下簡稱捷運）上無端被打，她說，「我當時以為我要被打死了。」洛杉磯縣政委員會主席暨大都會捷運委員會委員韓珍妮（Janice Hahn），22日針對包括這起事件在內的接連兩起惡性事件，質問長堤市警局。該警局與洛杉磯大都會捷運有長期合同關係，負責捷運的安保。

根據ABC7的報導，一名不便透露姓名的亞裔女性A，17日晚上約5時與一名男性友人B，乘坐捷運至長堤市中心站。當時他們後面坐著一名中老年男性。捷運到站後，上來兩名女性，一名是梳著彩色辮子的非裔女性，牽著狗；另一人是身著黃色上衣的白人女性。兩人在捷運和站台間上上下下。

當時A的男性友人B看到兩名女性乘客好像要摔倒，就伸手去扶，但被A阻止了。A表示男女授受不親，去扶她們不合適。這時後面坐著的那名中老年男性開始衝她吼叫，「你是個女的，不要告訴他該做什麼。」

打人的黃衣女子。（ABC7）

這時A和那名中年男子開始爭吵，引來那名黃衣白人女性的注意。這時黃衣女子跳上地鐵，衝著A大罵種族歧視語，A想避開她時，黃衣白人女子卻開始朝A拳打腳踢起來。最後好不容易在好友B的幫助下將黃衣女子隔開。

該事件的另一名目擊者Mahone表示，當時亞裔女子被打的很慘，她當時倒在地上打電話報警，卻被那名與其最初起爭執的中老年男子將手機踩碎。亞裔女子還試圖要求讓捷運緊急停下。列車11分鐘後最終在阿提夏（Artesia）站停下，當警察到來時，所有的嫌疑人都逃走了。

長堤市警方對此事件發布聲明：「該起襲擊事件的嫌疑人和動機正在調查中。目前還沒有證據表明這起襲擊是基於種族仇恨。警方還在調查中。」

被襲擊的亞裔女性A說，她本就不怎麼坐地鐵，這次事件後，她可能再也不會坐了。

這已經是長堤市捷運近日發生的第二起惡性事件。上個月在列車到達市中心第一街（First Street）站之前，一名男子在一場爭鬥中被捅致死。