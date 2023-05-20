Jay-Z 與Beyoncé2億元買馬里布豪宅 刷新加州紀錄

Beyoncé與Jay-Z花了2億元買下安藤忠雄設計的豪宅。（取自Google Earth）

網路媒體TMZ報導，藝人伴侶Jay-Z與Beyoncé最近以2億元的價格買下馬里布（Malibu）天堂灣（Paradise Cove）的豪宅，刷新加州 房價紀錄。巧的是，舊紀錄保持人、風險投資 家安德森（Marc Andreessen）2021年花了1億7700萬元買下的房舍，就在此宅的不遠處。

這間房子的來頭不小，出自日本 知名日本建築師安藤忠雄之手，正如同他在各地設計的房舍，這棟建築也具備了明顯的安藤風，全部以特製混凝土打造，並且大量運用落地玻璃以營造空間感。營造商Morley Construction Co.指出，4萬平方呎的宅邸總共使用了7645立方碼的混凝土。

落成之後，先是由藝術收藏家貝爾（William Bell）在2003年以1450萬元買下。由於貝爾一直不打算賣，因此內部照片很少流出，但是網上一直傳聞房舍要賣，最終的開價據稱達2億9500萬元，因此能夠一窺內貌的買家並不多。

天堂灣本來就是全美地價最貴的區域之一，WhatsApp共同創辦人庫姆（Jan Koum）2021年以8700萬元在此買下一間，Public Storage東主古斯塔芙森（Tamara Gustavson）曾經以1億2750萬元求售當地房舍。2016年，天堂灣的一間移動住宅也能賣出530萬元。