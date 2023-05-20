紐森發布新計畫 加速基礎建設

紐森挑戰CEQA議題，加速交通、氣候變遷等計畫。（美聯社）

加州 的新建築計畫在多年受困於該州全面的環境法CEQA之後，州長紐森 （Gavin Newsom）19日終於發布了一項計畫，以對付這項頑固的法律。該計畫將對於像能源投資、交通等基礎建設開發時程加快。

根據紐森辦公室的說法，可能受益的項目包括：太陽能、風能和電池儲能、區域鐵路線、橋梁、儲水項目、三角洲輸送項目，即一個期待已久的向南輸送水的巨型隧道，以及15號州際公路走廊上的野生動物通道。

州長說，他在周五向議會提交11項法案草案，概述他的建議，他希望將這些措施納入州預算 。立法者必須在6月15日前批准該預算，否則將被停薪留職。除了CEQA改革之外，紐森說，這些法案還將加快一些建築許可證的審批時間、建立一個特別基金來支持氣候項目，並減少施工所需的文書工作。

紐森稱他的政府花了一年多的時間精心設計其提案，以確保它的可行性。該提案將有一個緊急條款，使它可以在他簽署後立即生效。

紐森CEQA提案中的禁止訴訟將項目推遲270天以上，不適用於住房項目。紐森說，提案中與CEQA相關的許可證審批和文件要求等部分將會有利於住房項目。

這位民主黨州長公布了一套立法，以消除拖延加州清潔能源、儲水、交通和基礎設施項目建設的障礙。他的計畫核心是：防止訴訟將某些項目推遲到270天以上。他說，這樣的拖延早已不現實了。

雖然該計畫的關鍵細節尚未公布，但紐森此舉可能會成為幾十年來對具有裏程碑意義的「加州環境品質法」（California Environmental Quality Act簡稱CEQA）的最重大改革。

紐森說，這項法律（CEQA）經常拖延項目，而這些項目將大大有利於該州應對氣候變化和改善交通系統的努力。

CEQA要求公共機構和地方政府在批准一個建築項目之前，研究其對環境的重大影響，但在此後的幾十年裡，該法的範圍已經被大大擴展，通常是通過法院的裁決，要求公共機構考慮增長對健康的影響，如噪音和交通。

紐森指出，加州在未來十年將受益於1800億美元的基礎設施項目資金，包括聯邦和州的資金，這是自20世紀50年代以來最重要的政府投資。但他說，他擔心如果沒有模式的轉變，該州可能會 「把事情搞砸」。