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槍手上門 男子為護家人當誘餌 懸賞10萬元抓人

洛杉磯訊
在洛杉磯縣北嶺，一名男子在自家門口遭槍手襲擊，該男子試圖開車引走槍手，二人開始追逐。（圖：匿名受害者提供）
在洛杉磯縣北嶺，一名男子在自家門口遭槍手襲擊，該男子試圖開車引走槍手，二人開始追逐。（圖：匿名受害者提供）

5月12日，在洛杉磯縣北嶺（Northridge），一男子在家門口遭槍手襲擊，他為保護家中兩個孩子，試圖開車引走槍手，二人開始追逐。案件目前仍在被調查中，仍不清楚槍手身分與開槍動機。

事件發生在12日下午6時30分左右，地點是Texhoma大街上一戶人家的門口，大門上的安全監控記錄事件的全過程。受害者將他的車停在自家門口的環形車道上，而一輛棕色起亞（KIA）轎車停在附近街道上伺機而動。

（影片素材來源：匿名受害者、KTLA，记者子為後製）

「我注意到有一輛可疑的車停在鄰居家門前，距離路緣較遠，看著很不尋常。」這名不願透露姓名的受害者回憶。當他把車停好，正要下車，突然發現那輛可疑車開到他家門前，隨後一名持槍男子跳下車並開槍。

受害者感到十分害怕，因為他的兩個孩子都在家裡，他開著車離開，試圖引走槍手。槍手也開始跟蹤他的車輛，同時有槍聲不斷響起。

受害者表示，一顆子彈擊中他汽車的後部，另一顆擊中他家門前的樹，還有一顆擊中鄰居樓上臥室的窗戶。受害者不清楚被槍擊的原因，但他相信槍擊有針對性。

受害者在開車離開的同時迅速報警，警方很快趕到現場，並確保屋內人員的安全。在監控錄像的後半部分，可以看到受害者的兒子打開前門尋找他的父親。

受害者希望洛杉磯警局（LAPD）能迅速將嫌疑人抓獲。槍手為一名黑人男性，身高約5呎10吋，體重180磅。他最後一次露面時戴著黑色面具，穿黑色衣服。警方指出，嫌疑人使用的武器是一把半自動手槍，開著一輛淺棕色起亞轎車。

受害人目前懸賞10萬元，獎勵任何能抓獲嫌疑人和使其定罪的線索。

洛杉磯 槍擊 汽車

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