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送媽媽禮物 超市網紅蛋糕成選項

記者劉子為、陳開、朱敏梓／洛杉磯報導
Whole Foods母親節大幅海報（世說新聞團隊/攝影）
Whole Foods母親節大幅海報（世說新聞團隊/攝影）

5月14日母親節臨近，孝子賢孫們紛紛挑選好禮為母親送上一份節日祝福，其中甜蜜又滿載心意的蛋糕是很好的選擇。南加各大超市爭相推出母親節限定款蛋糕，只在母親節期間售賣。例如以有機、高品質著稱的Whole Foods超市，推出了幾款價格實惠的「網紅款」母親節蛋糕，引得世說新聞團隊一探究竟。

巴沙迪那市的whole foods超市內充滿母親節氣息，到處張貼母親節大幅海報，在最顯眼位置擺放著母親節特供蛋糕。據店員介紹，這款蛋糕只在母親節期間推出，原價15.99元，母親節優惠打85折；如果是亞馬遜的prime會員，還可以享受額外九折優惠，算下來，稅前的價格僅為12.23元。

從外觀看，這款蛋糕是粉色愛心型，上面勾勒了紅色小花圖案，滿滿少女心，很適合送給媽媽。不過這款蛋糕尺寸較小，如果全家人分享，可能需要添加一個。由於蛋糕表皮是巧克力製作而成，比較硬挺，切開之後，內餡是巧克力蛋糕胚，搭配了覆盆子果醬，品嘗一口之後，濃濃的巧克力味夾雜著覆盆子的淡淡果香，能夠感受到用料很實在。但是，正如許多美國甜品一樣，這款蛋糕口味非常甜，尤其是表皮的白色巧克力塗層，在口味上更適合嗜甜的巧克力愛好者。

至於另一款鮮花杯子蛋糕，從外表上來看可以打滿分，粉色的玫瑰花、黃色的向日葵、紫色的鬱金香，皆栩栩如生，非常符合母親節的主題。杯子蛋糕頂部的奶油霜，從口感上來說偏甜，戚風蛋糕胚品嚐起來十分鬆軟，有巧克力和原味兩種口味，都很樂於推薦。

其實除了特供蛋糕外，whole foods的普通款蛋糕也適合送給母親。例如招牌草莓蛋糕，大小合適、也不算很甜，適合華人口味。許多人都覺得whole foods的價格會很貴，事實上，也有消費者認為性價比高，20多元的價格就能買到「優質」蛋糕。

除了whole foods，在好市多也有寫著「母親節快樂」的限定款蛋糕，且好市多也提供定制蛋糕服務，大家可以提前預訂，為媽媽送上最甜蜜的節日祝福。

Whole Foods母親節限定款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）
Whole Foods母親節限定款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）
鮮花造型的杯子款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）
鮮花造型的杯子款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）

母親節 好市多 亞馬遜

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